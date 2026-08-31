Orlegi, el modelo deportivo no se toca: se busca un 'cazatalentos' y no se fichará a un director deportivo con mando único

Orlegi Sports no contempla tocar su modelo. Si acaso, darle forma, pero no va a cambiar la manera en la que trabaja ni se estructura la dirección deportiva del grupo, que cree firmemente y entiende que este proceder le está dando buenos resultados. En ese contexto, Orlegi trabaja en la incorporación de una nueva figura para la denominada "Área de trade", un jefe de ojeadores que estará por debajo de Salomón Behar, responsable del departamento, y que trabajará de manera coordinada con él y con Fredi Lobeiras en la búsqueda e identificación de talento para las distintas estructuras del grupo. Lobeiras, que ha pisado muchos campos estos años, seguirá en la organización, salvo un giro inesperado. La búsqueda ya está en marcha y hay diferentes perfiles sobre la mesa, aunque todavía no existe una decisión tomada. El perfil es claro: un profesional joven que conozca el mercado internacional, especialmente aquellos mercados y ligas menos conocidos, y que tenga capacidad para detectar y acercar oportunidades de jugadores jóvenes que puedan aumentar el rendimiento de las plantillas y, al mismo tiempo, dejar una plusvalía. Un perfil capaz de encontrar futbolistas del tipo de Nikita Iosifov, el descubrimiento de este mercado, jugadores jóvenes con margen de crecimiento y recorrido, que puedan convertirse en una oportunidad deportiva y económica para el grupo. La última palabra será de México. De Riestra, Behar y Alejandro Irarragorri.

A la mesa del grupo, a través de José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting y representante de fútbol de Orlegi Sports, han llegado y siguen llegando decenas de ofrecimientos de directores deportivos, algunos de ellos reputados y con un amplio recorrido en el fútbol profesional. Sin embargo, dentro del modelo de gestión de Orlegi no se contempla incorporar una figura que tenga el mando único de la parcela deportiva y concentre en sus manos la toma de decisiones. La filosofía del grupo pasa por que las decisiones se adopten de una manera coordinada y grupal, a través de un comité de expertos en el que participan diferentes perfiles y donde cada uno aporta su conocimiento. La última palabra la tiene siempre Alejandro Irarragorri, como presidente del consejo de administración de Orlegi Sports. La reestructuración llega, además, después del despido de Gerardo García, una figura clave en los fichajes del Sporting durante los últimos cuatro años. Su salida se produce, paradójicamente, después de uno de los veranos en los que la comisión deportiva del grupo ha trabajado de una manera más coordinada y eficiente. Gerardo ha podido terminar el mercado pese a que la decisión de México sobre su salida ya estaba tomada, y lo ha hecho participando en un verano en el que se han cerrado apuestas como Nikita Iosifov, Egoitz Arana o Aimar Duñabeitia.

Pero la decisión de México ya estaba tomada. Gerardo García llegaba a este mercado con un desgaste acumulado durante el último curso, cuando se cuestionó su capacidad de liderazgo para tomar determinadas decisiones y se produjo una pérdida de confianza en su gestión. De hecho, tiempo atrás se llegó a crear un puesto a dedo para apartarle de la dirección de gestión deportiva y situarle en otra posición dentro de la estructura, entendiendo que tenía buen ojo para el mercado y un conocimiento importante de los futbolistas, pero también que le faltaba liderazgo para tomar algunas decisiones y que se había ofuscado en mantener y defender a Rubén Albés como entrenador, entre otras decisiones internas. Jamás le vieron como apagafuegos. A ese desgaste se unieron algunas incorporaciones que no tuvieron el rendimiento esperado, como Kevin Vázquez, Curbelo, Perrin, o Maras, entre otras. También hubo decisiones más vinculadas a la estructura de grupo, como el cambio Caicedo-Djuka, la posterior continuidad de Caicedo o la insistencia en los fichajes de Ignacio Jeraldino y Guillermo de Amores, algunas de ellas adoptadas pese a la opinión contraria de García. Todo ello fue alimentando una pérdida de confianza.

Además en los últimos meses se constató la distancia entre García y Salomón Behar, su jefe directo, y con Aleco Irarragorri, presidente ejecutivo de Santos Laguna e hijo de Alejandro Irarragorri.Behar y Aleco son personas de la máxima confianza de Alejandro Irarragorri. Quizá solo Riestra e Israel Villaseñor cierran ese selecto grupo en el que el primer ejecutivo de la organización confía ciegamnente. En cualquier caso, siempre ha tenido valedores dentro del grupo, que han defendido su conocimiento exhaustivo del entorno y del mercado, una de las cualidades que también destacó el entrenador Nicolás Larcamón en sala de prensa. Su perfil discreto, su buen trato con los representantes y su conocimiento de los distintos actores del fútbol han sido algunos de los argumentos que durante estos años han jugado a su favor dentro de la estructura del Sporting. También la lealtad que ha tenido siempre a la organización.

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La decisión de México ya estaba tomada antes de que comenzase este mercado –de hecho se lleva meses sondeando candidatos para cubrir el área que deja ahora vacío el despido fulminante de Gerardo–, pero se le permitió terminar el mercado y trabajar con normalidad durante una ventana en la que la comisión deportiva ha funcionado de una manera especialmente coordinada. Ahora Orlegi Sports busca una nueva pieza para el "Área de trade", pero la dirección está clara. No se busca un nuevo hombre fuerte.