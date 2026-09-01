El parte médico para el Sporting-Girona: Larcamón, pendiente de las bajas

Nicolás Larcamón está muy pendiente del parte médico con vistas al partido del sábado ante el Girona en El Molinón y una de las principales pasa por Andrés Cuenca. El central no se entrenó ayer con el grupo en la sesión a puertas abiertas celebrada en las instalaciones de Mareo. Tampoco lo hizo Manu Rodríguez. La sesión se desarrolló ante la atenta mirada de José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting de Gijón. Cuenca arrastra molestias en el aductor derecho, una dolencia que ya le obligó a pedir el cambio durante el partido del pasado fin de semana ante el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. El central andaluz terminó el encuentro con problemas en esa zona y ayer realizó trabajo al margen del grupo. No está descartado para recibir al Girona, pero su participación es ahora mismo una duda. Larcamón esperará hasta el tramo final de la semana para comprobar su evolución y decidir si puede estar disponible. Si finalmente no llega en condiciones, Diego Sánchez aparece como la alternativa más probable para ocupar su puesto. La situación de Manu Rodríguez es algo más complicada. El futbolista arrastra una tendinitis que ya le impidió jugar ante el Tenerife y ayer tampoco pudo trabajar con sus compañeros. Es seria duda para el sábado y, a día de hoy, parece difícil que pueda llegar a tiempo para enfrentarse al Girona. El Sporting esperará a su evolución durante los próximos días, aunque las sensaciones no son especialmente optimistas en este caso.

En el capítulo de bajas seguras aparecen Guillamón, Gaspar Campos y Andrés Ferrari. El caso del delantero merece un capítulo aparte porque el Sporting ha decidido cambiar el plan previsto para su recuperación y adoptar un enfoque mucho más conservador, con el objetivo principal de proteger al futbolista. Ferrari continúa recuperándose de su lesión en el peroné, pero las molestias aparecidas durante esta fase han llevado al club a frenar, de momento, la progresión de las cargas de trabajo. La prioridad ahora es no aumentar la exigencia y evitar que vuelva a aparecer el dolor en la zona del peroné. Por eso, el delantero permanece alejado del césped y realiza su trabajo en el gimnasio, dentro de un plan individualizado y mucho más prudente.

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Este cambio de hoja de ruta supone también que no se marcan plazos temporales para su regreso. Cuando Ferrari se incorporó al Sporting y se establecieron los tiempos iniciales de recuperación, se manejaba la posibilidad de que el delantero pudiera estar disponible alrededor del mes de octubre. Ese horizonte, sin embargo, ya no está vigente. El club prefiere ahora proteger al jugador, no forzar los tiempos y evitar cualquier situación que pueda provocar un nuevo episodio de dolor en el peroné. De momento, por tanto, no hay una fecha fijada para su regreso al trabajo sobre el césped ni para su incorporación al grupo. La idea es ir valorando su evolución paso a paso y aumentar la carga únicamente cuando las sensaciones sean positivas.