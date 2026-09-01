El Sporting no se marca un plazo para el regreso de Ferrari

Las malas sensaciones que Andrés Ferrari sufrió en un momento de su proceso de recuperación han supuesto un freno en seco en su regreso a la competición. El delantero uruguayo sintió hace alrededor de diez días algunas molestias en la zona del peroné, donde fue intervenido, una situación que le empujó a pedir una segunda valoración a una clínica privada de Barcelona, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Inicialmente se preveía que el delantero, de 23 años y una de las grandes apuestas del mercado del club gijonés, estuviese a punto para el mes de octubre, aunque al menos fuera para disputar algunos minutos. Pero ahora ya no hay plazos previstos en la entidad, que quiere proteger al punta. La gran prioridad del club rojiblanco y del Sint-Truidense belga, club que tiene los derechos del ariete, es que el futbolista regrese al 100% a la competición y lo haga sin molestias. ¿Cuándo? Por el momento, no hay un margen temporal.

De momento, el escenario de que Ferrari tenga que volver a pasar por el quirófano está parado -es una decisión que se quiere evitar y que ahora no se ve necesaria- y los siguientes pasos dependerán de cómo evolucione el delantero y de las sensaciones que vaya teniendo durante su puesta a punto. El club va a cambiar la gestión con el delantero con los fisios para evitar que se resienta esa zona. Se hará otro proceso, algo más conservador. Al menos estos días. Después dependerá de su evolución.

La prioridad es clara: cuidar a Ferrari y conseguir el mejor regreso posible. Si necesita algunas semanas más o incluso algunos meses para volver a la competición, no será un problema para el club si ese tiempo sirve para que pueda regresar al cien por cien. No hay ninguna necesidad de acelerar. Tampoco de establecer ahora una fecha que pueda condicionar el proceso.

La confianza del Sporting en el potencial del delantero se mantiene intacta. El club llegó incluso a intentar su fichaje en propiedad y sigue considerando que puede ser un jugador importante cuando esté completamente recuperado. Por eso ahora se quiere tener paciencia con él y darle toda la calma necesaria.

Noticias relacionadas

El caso de Ferrari también se afronta con el ejemplo reciente de Loum y Nacho Martín. Los dos llegaron a tener por delante procesos que se presumían largos y, finalmente, pudieron regresar antes de lo previsto. Ahora están compitiendo a las mil maravillas. En Mareo no se descarta que con Ferrari pueda suceder algo parecido, pero no se quiere hacer ningún pronóstico. En cualquier caso, el club no prevé acudir al mercado de fichajes, que cierra esta medianoche, para incorporar a un "9". En la entidad creen que la posición de delantero está muy bien cubierta, ya que cuenta con Otero, Alejo Sarco, Antonio Casas, quien también tiene un perfil de "9" referente. Gelabert, Gaspar y el canterano Bruno completan las alternativas n