La reunión del Sporting con Barbón y el análisis de Riestra sobre la lesión de Ferrari, el derbi y la relación con el Ayuntamiento y el balance del mercado: "Estamos contentos"

José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, mantuvo este miércoles su primer encuentro con Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, desde su llegada al club rojiblanco. La reunión se celebró en la sede de Presidencia, en Oviedo, y se prolongó durante una hora y cinco minutos, desde las 13.20 hasta las 14.25 horas. Riestra estuvo acompañado por Joaquín Alonso, vicepresidente institucional; Jorge Morales, responsable de Relaciones Institucionales, y Carlos Llamos, director de Comunicación del Sporting.El encuentro se desarrolló en un ambiente de cordialidad y sirvió para estrechar las relaciones entre el club y el Principado, con la vista puesta en la colaboración futura y en el papel que el Sporting puede desempeñar como elemento de proyección de Asturias. Tras la reunión, Riestra atendió a los medios de comunicación y, además de valorar el encuentro con Barbón, repasó otros asuntos de actualidad, como el mercado de fichajes, el próximo derbi, la situación de Andrés Ferrari o las relaciones con el Ayuntamiento de Gijón. La agenda oficial del Principado incluía para este miércoles la recepción de Barbón a Riestra en la sede de Presidencia.

¿Qué tal fue el encuentro con Adrián Barbón? «Muy bien, muy contento. Siempre intercambiando ideas para hacer crecer Asturias, para poder darle esta fuerza a esta región. Una plática muy amena, muy abierta, platicando también un poco de precedentes y de lo que significa Asturias para mí y para la familia y, sobre todo, de cómo seguir trabajando de la mano de cara a lo que viene y seguir fortaleciendo las relaciones del Sporting con el Principado y del Principado con el Sporting».

Mercado de fichajes. «No fue a la perfección, porque obviamente quedó ese tema de Dubasin, que no estaba planeado, pero contento con el armado, con lo que se hizo y con lo que viene adelante. Alegre por irnos sin pedir pizzas al final del día»

¿Se ha hablado del derbi en la reunión? ¿Tiene previsto acudir el presidente y saben algo también del reparto de entradas? «No hemos entrado en ese tema. Con el Oviedo hablaremos estos días por el tema de las entradas. Para la región, obviamente nos gustaría que estuviéramos los dos en otra división y eso tendría un mayor impacto no solo a nivel nacional, sino también internacional. Ojalá podamos estar las tres partes tanto en la ida como en la vuelta. Obviamente, el tema de agendas a veces no lo permite, pero en esa idea de construir juntos por el fútbol y por la región».

Andrés Ferrari. ¿Cómo está y en qué plazos se mueve su recuperación? «Andrés va en un plazo. Tuvo una visita en Barcelona para ver su evolución y el doctor que lo vio nos indicó lo mismo que estábamos haciendo aquí. Ojalá esté lo antes posible con nosotros».

¿Qué motivó la visita al presidente del Principado? ¿Había alguna petición concreta por parte del Sporting o era más bien un encuentro de carácter protocolario? «Era un encuentro de corte protocolario. Llegué hace ocho meses y no había podido presentarme al Presidente. Simplemente transmitirle el agradecimiento siempre del grupo por su apoyo, por siempre estar pensando en cómo mejorar las situaciones y simplemente una visita de cortesía».

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¿En qué punto están las relaciones con el Ayuntamiento de Gijón? El Consistorio alega que el club no está cumpliendo con sus obligaciones en materia de mantenimiento de El Molinón y ha tenido que acometer una serie de reformas. «Me encantaría tener con ellos la misma reunión que tuve hoy para dejar el pasado en el pasado y construir para el futuro, que creo que es lo más importante. Así como es muy importante el Sporting para Asturias, creo que el Sporting y Gijón, y Gijón y el Sporting, son uno mismo y no se entendería. Pues ojalá podamos tener esa reunión lo antes posible».