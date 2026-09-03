Andrés Cuenca se suma al grupo con la mente puesta en el Girona

El Sporting continúa con la preparación del partido que le medirá este sábado al Girona en El Molinón (16.15 horas). Los rojiblancos recibieron ayer buenas noticias desde la enfermería, después de iniciar la semana con Andrés Cuenca al margen. Al central cordobés se le pudo ver al inicio de la sesión junto al resto de sus compañeros, lo que da margen para que vuelva a repetir en el once en el siguiente duelo del equipo. Cuenca viene de ser clave en las últimas dos victorias, ante Burgos y Tenerife. Más complicado es el caso de Manu Rodríguez, baja de última hora en el Heliodoro. No estarán Hugo Guillamón y Andrés Ferrari.