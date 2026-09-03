El derbi asturiano ya tiene día y hora: estos son los detalles del partido entre el Sporting y el Oviedo

El derbi asturiano ya tiene fecha y hora. El Real Oviedo y el Sporting volverán a verse las caras el domingo 27 de septiembre, a las 21.00 horas, en el Carlos Tartiere, en el encuentro correspondiente a la séptima jornada de Segunda División. LaLiga ha informado este jueves de una de las citas más esperadas de la temporada en el fútbol regional.

Será el primer duelo entre los dos grandes del fútbol asturiano esta temporada y supondrá, además, el regreso de uno de los partidos más esperados por ambas aficiones después de un curso sin derbi.

La Liga ha situado de nuevo el encuentro en un fin de semana marcado por el parón internacional, una circunstancia que se ha convertido prácticamente en habitual durante la última década. Ese fin de semana no habrá jornada en Primera División, por lo que el Oviedo-Sporting contará con un espacio destacado en el calendario futbolístico nacional.

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El Carlos Tartiere será el escenario del primer asalto de la temporada entre azules y rojiblancos, que volverán a medir sus fuerzas más adelante en El Molinón en el encuentro de la segunda vuelta.