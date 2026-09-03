¿Qué es "la regla 1:1" en la que ha entrado el Sporting este verano?

El tope salarial del Sporting para esta campaña se sitúa en los 13,4 millones de euros. Así lo aseguró José Riestra, presidente ejecutivo del club, en la rueda de prensa para hacer balance de un mercado movido tanto dentro como fuera del terreno de juego. Esta cifra deja una marca récord. No solo porque es la más alta desde que el Grupo Orlegi está en Gijón, sino también porque supone la mayor desde que el Sporting está en Segunda División en esta etapa, es decir, desde 2017.

Por el momento, la cifra desvelada por Riestra no es definitiva y será la semana que viene cuando LaLiga desvele la cantidad tanto del Sporting como del resto de equipos de Primera y Segunda. Sin embargo, lo que sí que ha confirmado el presidente rojiblanco es el salto de categoría que ha logrado el club, impulsado por la ampliación de capital realizada en verano y que eleva el status económico del Sporting hasta la regla 1:1.

La cifra de la inyección que el Grupo Orlegi aportó al Sporting se cifró en 23,3 millones de euros, aprobados este pasado julio en la Junta Extraordinaria de Accionistas. Esto ha servido para elevar el tope del equipo hasta un nivel superior, el máximo que considera LaLiga y que está reservado para los equipos que no exceden su presupuesto por encima del límite.

La regla 1:1

Cada equipo de Primera y Segunda División responde a un Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) que anuncia la liga al término de cada uno de los dos mercados de fichajes. Según estipula LaLiga, esta cantidad "es el importe máximo que cada club puede consumir durante la temporada tras el mercado de verano y el de invierno, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo". También entra el gasto en filiales, cantera y otras secciones.

Entre jugadores, miembros del staff y demás trabajadores se tienen en cuenta cuestiones como las fichas, las condiciones económicas de cada contrato, las primas por éxito deportivo o incluso las que se pagan a intermediarios en los traspasos o las amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

Cada equipo es el que calcula su LCPD que estime oportuno y así se lo transmite a LaLiga que es la que se encarga de hacer los ajustes necesarios y aprobarlo, considerando que se mantiene una estabilidad financiera.

En este caso, el Sporting estima que su límite salarial rondará los 13,4 millones de euros (en septiembre del año pasado era de 11,492 millones) y LaLiga así lo considera. No solo eso, sino que el conjunto rojiblanco también se asegura estar dentro de la denominada "regla 1:1" al contar con un margen salarial entre el límite estipulado y el dinero que tiene. El propio Riestra desveló en la misma rueda de prensa que, en caso de necesitarlo, el club cuenta con músculo económico para afrontar algún tipo de operación en el mercado de invierno.

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Este remanente también supone que cada euro que el club ingrese a partir de ahora, podrá ser reinvertido en plantilla, de ahí lo de la "regla 1:1". Esta situación en la que ha entrado el Sporting esta campaña supone la mayor ventaja económica que se puede alcanzar, ya que permite que, en caso de que se realice una venta, se pueda usar la misma cantidad (que no es la misma que el ingreso bruto que pueda recibir el club en un traspaso, por ejemplo), para afrontar una operación que incluso supere el límite salarial si la cifra recibida es mayor que el tope.