El Sporting da el salto económico y se sitúa en la regla 1:1: "Crece nuestro límite salarial hasta los 13,4 millones"

Con el mercado cerrado y los deberes hechos, el presidente del Sporting, José Riestra, hizo balance de lo que ha sido un verano movido, con aciertos en las contrataciones, salidas forzadas como la de Dubasin y una ampliación de capital del club que situará cerca de los 13,4 millones de euros el límite salarial, alcanzando el estatus 1:1 con el que cada euro que se ingrese a partir de ahora, se podrá reinvertir íntegramente e incluso se mantiene cierto margen para invertir, si así se considera, en el próximo mercado de invierno.

Las declaraciones de Riestra:

Valoración. "Estoy convencido. Estamos trabajando en el día a día y percibo esas sensaciones de todo lo que se ha ido conformando a lo largo de estos 90 días, que no han sido nada sencillos. Empezamos con un comunicado buscando una transparencia hacia dónde queríamos ir. Fue un verano largo, pero con grandes sensaciones donde cada uno de los jugadores que se incorporaban daba ese toque que se necesita para poder construir un grupo con una gran voluntad".

Fichajes. "Me encontré en cada uno de los jugadores una voluntad de querer estar aquí, de ser parte de este proyecto y eso suma muchísimo. 90 días después damos por concluido el mercado con una satisfacción y con la convicción de sobreponernos a los problemas. Por más que parezca cómico esta situación que nos tocó vivir en Tenerife de tener que llegar en taxi al estadio, la reacción del cuerpo técnico, de los jugadores y del staff siempre fue positiva, alegre, de intentar sacarle algo bueno a una situación que no fue la correcta. Y ahí te va hablando de lo que se va creando, de esta atmósfera positiva".

Tareas pendientes. "Siempre se puede mejorar. Hubo cosas que no salieron como el plan que habíamos trazado. El tema de Justin y que pudiera estar de regreso, pero se soluciona y de una muy buena manera. Obviamente, la situación que todos sabemos, el tema de Dubasin, no estaba en parte de esa planeación y al final tomamos una decisión. Muchos de los jugadores que llegaron, y también del cuerpo técnico, dejaron mejores ofertas, contratos mejores y oportunidades en distintas categorías por querer estar aquí y por querer vivir este año".

Ampliación. "Cuando hablo de un verano que estuvo entretenido también hay una parte muy importante que fue esta ampliación que realizó el Grupo para dar esa fortaleza o poder cambiar la situación económica que tenía el club antes de iniciar la temporada que nos permitió reforzarnos de una manera distinta. Hay todavía margen en caso de tener que hacer algo en invierno que nos permita seguir reforzando el equipo o apuntalarlo al final".

Ofertas por jugadores. "Una oferta formal para mí es la que llega, trae firma y dice: 'estamos interesados en un jugador'. Lo que sí hubo muchas llamadas diciendo hay un interés de este club, pero de club a club no recibimos ninguna oferta formal. Sí a través de agentes o a través de terceros. Les hicimos saber que nuestra intención era no prescindir de ninguno de los jugadores que creíamos que eran la columna vertebral para poder construir este proyecto. Hubo intereses por jugadores del mercado de Brasil, de Rusia, de Arabia y decidimos ni siquiera entrar en esta situación, pero una propuesta formal de club a club no rechazamos ninguna".

Límite salarial. "La noticia más importante es que cambia nuestro juego a 1:1, distinto que cuando tienes que jugar con el límite. Hay que recordar que también la liga te hace un estimado año a año de las posibles ventas y ya te las computas. Aunque realices la venta, ya traías un saldo, pero lo interesante es que crece nuestro límite salarial que creo que estará en niveles de 13,4 millones o por ahí".

Dubasin. "Siempre se pueden hacer las cosas de una manera distinta. Hicimos lo que creímos, con la información que teníamos. Por eso digo siempre lo de las partes y, al final, el Sporting se sentó a negociar con el Osasuna para llegar a un acuerdo principalmente promovido por el jugador. En este diálogo, todas las partes medianamente quedamos satisfechos. Seguramente desde Sporting hubiéramos querido que fuera más, seguramente desde Osasuna hubieran querido que fuera menos y seguramente el jugador, como lo manifestó, está cumpliendo un sueño. Entiendo que no se comprenda o que la afición lo haya dicho y también yo mismo que dije que era la cláusula o la cláusula".

Gerardo García. "La figura de director deportivo no tuvo cambio. Quien es el responsable de tener la dirección de gestión deportiva es Israel (Villaseñor). Gerardo había pasado a una parte del Orlegi Sports en el tema de scouting y ayuda de conocer mejor los mercados. Durante este tiempo hizo un buen trabajo, logró traer a los refuerzos que hoy tenemos y, más allá de creer o no en esta figura de un director deportivo al uso, creemos en un tema de un trabajo en equipo. Es muy importante que el presidente se involucre en la llegada de los jugadores, es muy importante que el director de gestión esté involucrado en la llegada de los jugadores. Lo vimos con el tema de Antonio (Casas), que fue fundamental la participación del el mister".

Mensaje. "Estamos convencidos y creo que todos de una manera u otra hemos ido transmitiendo este mensaje, tanto en las ruedas de prensa en el campo, en las ganas, en el entrenamiento... Es verdad que estos equipos que descienden traen un mayor presupuesto, un límite salarial superior. Es importante, pero no es la clave. La clave es el convencimiento y la situación. El equipo tiene el talento necesario, los actores necesarios para poder pelear ese ascenso al tú por tú y la diferencia va a ser si somos capaces de construir ese equipo que pueda demostrarlo. Ahí es el gran reto".

Pasos para el ascenso. "Había un reto en el armado del plantel y es más así lo trazamos en una junta, que era muy importante la primera etapa de tener un mister en el cual compartiéramos una filosofía y un objetivo. Después armar una plantilla que creyera, que compartiera y que quisiera lograr ese objetivo. Esas dos le pongo palomita (aprobado). Con el inicio de torneo empieza esa construcción que nos va a llevar a ver si somos capaces de lograr el objetivo. Ahora viene el más importante y en el que más foco tenemos que poner que es en el día a día e ir jugando partido a partido buscando ganar los tres puntos".

Otero. "Hay que ir por este año. Obviamente, hay una serie de condiciones hacia adelante para cada uno de los jugadores que llegó, para los jugadores que están, pero creo que hoy el foco debe ser este es el año. Hay que concentrarse y cuando termine, ver cada una de las situaciones que tiene cada uno de los jugadores en particular, pero sin duda hay condiciones estipuladas que no queremos ni siquiera entrar en ese detalle".

Larcamón. "Es un técnico que siempre le hemos dado seguimiento, lo conocemos muy bien desde su llegada a México y toda su carrera. En diferentes ocasiones hemos tenido pláticas para poder incorporarlo al grupo y me imagino que estos son los tiempos que menciona de en algún momento haber tenido una llamada mía para ir a un proyecto y que no se dio y luego tuvo una llamada mía para ir a otro proyecto y si se dio. Desde el primer momento que hablé con Nicolás para venir a Sporting compartíamos la misma idea, las mismas ganas y desde el primer momento dijo que quería venir".

Iosifov y Sarco. "Tienen similitudes. Son jugadores que han demostrado que están a otro nivel y que tienen sed de revancha, que ven en el Sporting esa oportunidad de posicionarse y poder pelear por un lugar en el fútbol elite. Estaban convencidos de que este año tenían que demostrar, trabajar y hacer este doble esfuerzo de ir a una categoría que no estaba en su radar. Otros equipos estuvieron interesados, lanzaron ofertas, intentaron al final del mercado subir el salario, compensar en ciertos objetivos y todos ellos tomaron la decisión de firmar con el Sporting y buscar ese sueño en conjunto".

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Afición. "Entendiendo las demandas del club, que tiene una masa social extremadamente importante, que genera una energía muy importante que si la sabemos canalizar y trabajamos todos hacia el mismo objetivo es ese gran diferenciador que ninguno de estos equipos que tiene un mayor presupuesto tiene. Por eso reforzamos el Área de Relaciones Institucionales, Joaquín asume la responsabilidad como vicepresidente del club, Jorge Morales en la dirección de Relaciones Institucionales, Diego (Martínez) como director general, para que se pueda enfocar más en el trabajo hacia adentro y me permite estar más enfocado en otras responsabilidades. Juntos para poder mandar un buen mensaje, unirnos y pedirle a nuestra afición que trabaje en la misma línea. Lo vivimos en carne propia, en el primer partido con Sabadell y la forma de exigirnos, muy poco después, con el Burgos, funciona y creo que nos gusta a todos mucho más lo que sucedió en Burgos que lo que sucedió en Sabadell".