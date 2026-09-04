Alejandro Irarragorri, de nuevo en Gijón para presenciar el Sporting-Girona
El máximo ejecutivo del Grupo Orlegi ya estuvo en El Molinón en la victoria contra el Burgos
Alejandro Irarragorri volverá a estar en El Molinón después de presenciar la victoria del Sporting ante el Burgos. El máximo dirigente del Grupo Orlegi se dejó ver en la mañana del viernes por Mareo durante la última sesión de los de Nicolás Larcamón para enfrentarse al Girona este sábado a las 16.15 horas.
Irarragorri ha estado en Gijón durante la semana después de claudicar la ventana de traspasos. Con el mercado cerrado y tras la rueda de prensa de José Riestra, presidente ejecutivo del club, en la que mostró un positivo balance tanto del mercado de traspasos, como económico, Irarragorri regresa a Gijón para presenciar el encuentro desde el palco de El Molinón.
Los recientes cambios en el organigrama del Sporting, con el nombramiento de Joaquín Alonso como vicepresidente de Relaciones Institucionales o la contratación de Diego Martínez como director general han llevado a Orlegi Sports a tener unas últimas semanas de actividad para reorganizar el club.
La propia entidad también se encuentra inmersa en un proceso de cambio, tras la salida de Gerardo García, responsable de scouting de Orlegi Sports, en lo que se espera que se incorpore una nueva pieza a la organización.
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