El gran test del Sporting para seguir en la ola: el posible once, las bajas y el plan para recibir al Girona

Sin conocer la derrota, sin recibir goles en contra, con siete puntos en el bolsillo, un estilo que va sumando adeptos y dos partidos en El Molinón por delante, el primero ante el Girona (sábado, 16.15 horas). En el sportinguismo se respira optimismo ante lo que está siendo un arranque de liga muy positivo. Los de Nicolás Larcamón suman dos victorias y un empate en un comienzo de liga que puede superar al de la pasada temporada, cuando se sumó nueve puntos en las cuatro primeras fechas. El Sporting surfea la ola de Segunda con buena cara y optimismo ante el próximo reto, que se antoja el más complicado hasta la fecha.

Enfrente llega un Girona recién aterrizado en la categoría tras bajar de Primera y lograr mantener una plantilla plagada de nombres que bien se podrían ver en otras ligas más importantes. Frente a las figuras, en Mareo siguen apelando a la fuerza del grupo y a lograr que el bloque resalte ante las individualidades. No obstante, la plantilla todavía no está al cien por cien. Andrés Ferrari, Hugo Guillamón, Gaspar Campos y Manu Rodríguez son baja.

Se dejaron ver ayer en Mareo, con trabajo de rehabilitación sobre la bicicleta estática después de pasar por el gimnasio. El único que tenía opciones de llegar al encuentro era Manu Rodríguez, pero su recuperación se ha alargado más de lo esperado. No habrá sorpresas, por tanto, en la convocatoria de Nicolás Larcamón que sí espera sumar a canteranos como Bruno Rubio o Enol Prendes. Tampoco se augura una revolución en un once que está empezando a asentarse en esa defensa de cuatro, con Rosas y Cuenca en los laterales y protegidos por Duñabeitia y Pablo Vázquez.

Habrá que esperar si es el día para ver a un Jorge Sáenz llamado a ser pieza importante en la zaga, mientras que Gularte parece haber perdido la oportunidad que gozó en el primer partido. Donde se han acumulado las bajas es en el centro del campo. Corredera, clave en el esquema, Nacho Martín y Loum son las opciones para un doble pivote en el que se espera que junto al catalán esté el de Noreña.

Por delante llegan las dudas. Con Iosifov y Otero se da por sentado que van a actuar de inicio. El ruso está siendo el puñal que tanto tiempo se demandaba en Gijón, con un partido en Tenerife de sobresaliente, mientras que el cafetero es la principal referencia del equipo. Sería raro ver sentado en el banquillo a Gelabert, aunque los primeros partidos del palentino no están siendo los esperados, con momentos de destello sin continuidad. El que se ha ganado la titularidad a pulso es Sarco. Su gol en Tenerife le sitúa por delante de Konrad para partir de inicio, tan solo el hecho de que Larcamón quiera cerrar mejor la banda derecha hará que el americano sea de la partida.

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En frente llega un Girona que está carburando todavía, con un empate, una derrota y una victoria de mérito en Las Palmas. Los Álex Moreno, Van De Beek, Bryan Gil, Asprilla o Vanat dan miedo por sí solos, pero el verano en el conjunto catalán no ha sido del todo tranquilo. Sin lesiones de consideración, han perdido figuras como Tsygankov o, recientemente, Ounahi, que ha puesto rumbo a Grecia por 15 millones de euros. También han incorporado a Mateu Morey o Carles Pérez que podrían tener sus primeros minutos en El Molinón.