Larcamón no teme al Girona y desvela las conversaciones Cuenca y Casas: "Tenemos que buscar lo que representa al sportinguismo"

Cuarta semana de competición para el Sporting de Nicolás Larcamón que todavía no conoce la derrota ni ha recibido un gol en contra. De regreso a El Molinón tras la buena visita a Tenerife, llega un Girona llamado a ser uno de los gallos de la categoría, circunstancia que no altera al técnico argentino que en rueda de prensa aseguró que prefiere enfocar los partidos en lo que pueda hacer su equipo que modificar el plan completo ante la propuesta rival. Larcamón también se mostró satisfecho con el mercado y desveló que le comentó a Cuenca y Casas para lograr sus cesiones.

Las declaraciones del míster rojiblanco:

Semana. "Manejamos una estructura ciertamente parecida. No tomamos tan en cuenta las referencias del siguiente rival en cuanto a de dónde proviene de la temporada anterior. Creo que es más analizar la propuesta, ciertos comportamientos en ambas fases y, sobre todo, enfocarnos mucho en lo que nosotros tenemos que hacer y desarrollar a lo largo del partido".

Planteamiento. "Tengo la intención de no estar tan enfocado en ciertos matices del rival. Nosotros buscamos lo que nos representa, lo que entrenamos y buscar hablar de lo que el Sporting tiene que hacer, que el rival de turno. Tenemos que hablar de nosotros y pensar mucho en lo que somos capaces de hacer para representar a todo el sportinguismo".

Girona. "El dato a una fecha tres todavía carece de tener una muestra suficiente para decantar los análisis de rendimiento. A partir de la octava fecha o novena el dato empieza a tener una relevancia mayor. Enfrentamos a un equipo que tiene una clara jerarquía en ataque, en los jugadores, indudablemente, no solamente por una cuestión del presupuesto que maneja, sino porque son jugadores que hace poco tiempo estaban compitiendo al máximo nivel".

Test. "Hablar de expectativas, ambiciones u objetivos no me interesa. El Girona es un equipo que sabemos que nos va a exigir muchísimo, pero como también siento que va a ser la tónica de todas las fechas. La liga desconoce de presupuesto, antecedentes y de nombres propios".

Mercado. "El balance es positivo, quedamos conformes. El asterisco es ese registro en impacto que supo tener Duba el torneo pasado y que estamos llamados a resolverlo desde las llegadas, desde los jugadores que continúan y sobre todo el rendimiento colectivo. Estoy convencido de que estamos condiciones de resolverlo".

Casas. "Llegó con un proceso de entrenamiento de las últimas semanas de manera individualizada que no le posibilita a entrenar al ritmo que exige la competencia. Éramos conscientes de que estas primeras semanas iba a haber un híbrido entre preparación y puesta a punto. Era uno de los cambios, pero la molestia de Andrés nos limitó a verlo. De cara a este partido, completó la semana, está con muchas ganas y es un jugador que nos viene a elevar el nivel de garantía".

Gelabert. "Es un jugador que es responsable de darnos ese salto de calidad, más ahora que Gaspar no está y es otro de esos jugadores diferenciales que pueden jugar entre líneas y son conectores entre la construcción y la finalización. César tiene que asumir ese rol de que la producción ofensiva caiga sobre sus hombros, y lo asume. En estas primeras tres fechas lo fuimos encontrando y moviéndolo en función de no solamente la ubicación que tome en la fase con pelota, sino también en los recorridos que tiene que hacer en fase sin pelota, para cuidarle el fuelle físico. Está la otra parte, seguir ajustando el funcionamiento colectivo y también él que asuma que tiene que generar más porque lo sabe.

Sarco. "Sí todos esos nombres, Sarco, Otero, Gelabert, Konrad o incluso Casas. Siempre vamos analizando que de lo que se trabajó nos va permitiendo dar un rendimiento esperado. Konrad vemos que hay aspectos a la mejora, no tanto por él, sino por ciertas estructuras, pueden llevarlo a encontrar situaciones mejores y para explotar con relación a sus virtudes. Son jugadores que hacen trabajos silenciosos que cuando no están se nota".

Evolución. "El rendimiento de un equipo fluctúa y como matiz fundamental tenemos que identificar los aspectos a la mejora. Estás todo el tiempo ajustando y, a partir de ahí sí hay aspectos más lineales como la mentalidad, la condición física, o aspectos defensivos en cuanto a niveles de intensidad y agresividad. Hay cosas que sí veo una clara muestra de evolución".

Modificaciones. "Siempre vamos analizando qué es lo que se propuso, qué es lo que se trabajó y le va permitiendo al jugador darnos quizás ese nivel de rendimiento esperado. Konrad es un ejemplo en el que vemos que hay aspectos a la mejora, no tanto por él, sino también por ciertas estructuras y modificaciones. Después, son jugadores que hacen trabajos silenciosos y cuando no están y otro lo tiene que hacer, empieza a advertirse".

Unión. "Creo que somos todos mejores cuando se forjan relaciones humanas más auténticas. Ambiciono a forjar relaciones que entiendan muy bien los roles. Nosotros somos extranjeros y vengo siendo extranjero en mis últimos 11 años. Cada vez que salí de mi casa, no solo yo, el cuerpo técnico, hemos ido a los diferentes sitios donde mucha de la gente con la que vivimos cotidianamente pasa a ser casi nuestra familia porque compartís todo el tiempo con una charla, un chiste, un momento, un mate... En este poco tiempo, hemos vivido un montón de cosas, hemos tenido que establecernos y hemos requerido ayuda y nos han ayudado. Siento que vamos encontrando una manera productiva de lo competitivo y sana desde lo humano.

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Casas y Cuenca. "A los dos les dije que era consciente de que podían ser jugadores pretendidos por otros clubes, pero que acá lo que les iba a garantizar era el hecho de llegar por pedido mío. Soy de la idea que el futbolista, mucho antes de pensar en el siguiente paso en términos económicos, tiene que darle muchísimo lugar a en qué contexto me voy a desenvolver. Fui muy claro en cuanto a que ambos calzaban muy bien en el modelo de juego. Nunca está de más tener esa charla e incluso no solamente que ellos tengan certezas del club, sino también nosotros tener la instancia para consultarle específicamente por determinadas circunstancias y posibles escenarios. Son charlas que no siempre las tengo, pero siento que vale la pena tenerlas.