Manu Rodríguez sigue al margen para recibir a un Girona sin Ounahi
El Sporting recupera a Cuenca tras las molestias que sufrió esta semana
El Sporting afronta hoy la última sesión de entrenamientos de cara al partido que disputará mañana en El Molinón ante el Girona (16.15 horas). Los de Nicolás Larcamón llegan a este encuentro algo mermados en efectivos con las bajas claras de Andrés Ferrari y Hugo Guillamón a las que se suma la ausencia de Gaspar Campos y Manu Rodríguez.
El capitán se da por casi por descartado, mientras que el centrocampista todavía tiene opciones de sumarse a la convocatoria si participa en el último entrenamiento de la semana. Por la parte positiva, Andrés Cuenca despejó sus dudas uniéndose al grupo y no se atisban motivos para que no sea uno de los escogidos por el técnico argentino para enfrentarse al Girona.
El cuadro catalán ha logrado solventar un mercado más que convulso, con un vestuario en pie de guerra por la negativa del club a dejar salir a alguna de sus estrellas. La última en lograrlo fue Azzedine Ounahi, talentoso mediapunta que ha dejado en las arcas del club cerca de 15 millones de euros.
Ante las bajas, también se han reforzado en las últimas horas, anunciando la incorporación del extremo Carles Pérez que llega libre tras desvincularse del Celta. Los catalanes también pescaron en la categoría, adquiriendo en traspaso del Mallorca al lateral Mateu Morey. A Gijón llegan con pocas bajas, tan solo la de Portu, que atraviesa la recta final de su recuperación tras romperse el cruzado.
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