Quique Álvarez, entrenador del Girona: "El Sporting es un equipo muy sólido"
"Tiene una mezcla bonita de jugadores con experiencia y jugadores jóvenes y sobre todo tiene mucha velocidad arriba", detalla el técnico rival
Quique Álvarez, entrenador del Girona, próximo rival del Sporting, destacó en la previa del encuentro que los rojiblancos cuentan con una plantilla compensada en la que se juntan jugadores con experiencia con otros más jóvenes. "Tiene una mezcla bonita de jugadores con experiencia y jugadores jóvenes y sobre todo tiene mucha velocidad arriba", aseguró, resaltando "la solidez" de los de Nicolás Larcamón y poniendo en valor la importancia de que el partido se dispute en El Molinón.
"Es uno de los campos más bonitos de Segunda porque anima a su equipo y aprieta al rival", dijo. Sobre su equipo, reconoció que el mercado ha sido "difícil hasta que no se ha cerrado" porque el club tenía muchas carpetas abiertas y celebró que "ahora todo el mundo está centrado".
"Veo un equipo que realmente está pensando en el Girona y en hacer un buen año, un equipo que sabe que será un año duro, pero que tendrá un buen final", reconoció. Álvarez aseguró estar "contento" con la plantilla, aunque admitió que puede parecer "algo descompensada" porque algunos futbolistas "aún deben coger ritmo y forma".
"Tengo una gran plantilla que está metida en lo que es el Girona. Es lo más importante", insistió el técnico que detalló que todavía queda trabajo en "la mentalidad defensiva" después de no poder dejar su meta a cero en los tres primeros partidos de liga.
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