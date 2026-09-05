Golpe de realidad del Sporting de Gijón: derrota 0-2 ante el Girona en El Molinón

Lo intentó de todas el Sporting. Pero nada le apartó de su destino, derrotado en El Molinón (0-2) por un Girona pragmático y de lo más efectivo, pero a fin de cuentas ganador y que confirmó su condición de gran favorito al ascenso a su paso por Gijón. Los gijoneses salieron mal parados en su primer partido de altos vuelos pese a dejarse la vida y a demostrar que son capaces de jugar de tú a tú frente a un rico en Segunda y que hace apenas un año visitaba los campos más lujosos de Europa. Ni siquiera la versión más completa del Sporting bastó para superar o igualar al Girona. No fue peor el equipo de Larcamón, pero a fin de cuentas en este deporte mandan las áreas y ahí se evidenciaron diferencias. Sin duda, un golpe de realidad. El partido no engaña: si el equipo gijonés quiere regresar al ascenso deberá aumentar aun su techo competitivo para igualar el nivel de rivales con más cartera. Con esfuerzo, tesón y un fútbol honroso no basta para eliminar a este Girona.

Sporting de Gijón 0 2 Girona 0-1, min 26: Asprilla. 0-2, min 75: C. Pérez Alineación Sporting de Gijón Yáñez (0), Rosas (1), Duñabeitia (2), P. Vázquez (1), Cuenca (1); Konrad (0), Corredera (2), Nacho Martín (1), Iosifov (1); Gelabert (1) y Otero (1) CAMBIOS Sarco (1) por Konrad, min 45. P. García (1) por Iosifov, min 70. Loum (1) por Nacho Martín, min 70. A. Casas (1) por Gelabert, min 70. Bruno (s.c.) por Otero, min 81. Alineación Girona Gazzaniga (1); Francés (1), David López (2), Junior (2), Á. Moreno (2); Asprilla (3), Izan (2), Beltran (2), Bryan (1); Vanat (1) y Abel Ruiz (1) CAMBIOS Pyschur por Vanat, min 45. Morante (1) por Fran Beltrán, min 68. Carles Pérez (1) por Asprilla, min 68. Mumin (1) por David López, min 78. Salvador Laz (C.Murciano). Amonestó al local Gelabert. Y a los visitantes David López, Fran Beltrán El Molinón: 21.323 espectadores

No defraudó, ni mucho menos, el partido, intenso desde su arranque y con El Molinón lleno y entregado con su equipo y afilado con el rival, estadio que ha jurado odio eterno al Girona desde las tensiones provocadas hace más de diez años desdee el inolvidable ascenso de los ‘guajes’ en el Villamarín. El encuentro, que despertaba numerosos alicientes, comenzó a toda velocidad. Guille Rosas estuvo a punto de llevar al campo al éxtasis con un golpeo impresionante con la zurda, su pierna menos brillante, desde bastante más lejos que la frontal. Gazazaniga se había estirado para tapar aquel zurdado, pero la pelota se fue a centímetros de la escuadra.

Todavía con el susto en el cuerpo, el portero del Girona cometió una imprudencia que casi le cuesta la vida tras apurar hasta el último instante para despejar un balón que se estrelló en la pierna de Gelabert y que no estuvo lejos de ser el gol estúpido de la competición. Presionaba de una manera asfixiante el grupo de Larcamón, empujados por El Molinón, quien sabe si picados por el historial y también consientes de que el dueño –Irarragorri- seguía con atención el espectáculo desde el palco. Atosigaban los asturianos a los de Quique Álvarez, incapaces de sacar jugando el balón, aunque fieles con su estilo, el mismo que llevó a este equipo a clasificarse para Champions con Míchel antes de regresar a los abismos. Agobiados, solo encontraban una válvula de salida en las piernas de Asprilla, un demonio, rapídismo, y en las caídas de sus puntas, Abel Ruiz y Vanat.

La estrategia del técnico argentino era tan valiente como arriesgada, porque las camisetas rojiblancas acampaban en campo contrario, reduciendo por un lado los espacios, pero dejando también un enorme desierto a sus espaldas. Agradecía el público local la valentía a sus pupilos, extenuados, cuando Gazzaniga, un portero con pie de centrocampista, vio el atajo: el guardameta lanzó un balón largo y muy preciso al espacio para que fuese recogido por Asprilla con guante de seda. La precisión del colombiano, una de las estrellas de la competición, puso en evidencia a la descoordinada zaga rojiblanca –Rosas rompió el fuera de juego del extremo- y agitó a Yáñez. El guardameta salió de su zona para evitar un susto y acabó regalando un disparo para el preciso Asprilla, genial en la definición y provocador después en la celebración del 0-1. La velocidad del ‘cafetero’ puso en aprietos al Sporting y evidenció las lagunas del sistema. Cuenca era incapaz de enfrentar por su cuenta la verticalidad del 22. El gol del Girona supuso un jarro de agua para El Molinón y también para un Sporting solidario que pagó caro su descuido en un partido que exige altura frente a un conjunto muy bien armado, sin duda favorito al ascenso y respaldado por los millones del City Group. Asprilla amenazó con reventar el partido antes del descanso. Pero Duñabeitia, que ha llegado para quedarse, corrigió a tiempo en una acción valor gol. Hubo tiempo para un último esfuerzo de Otero, aunque llegó a rematar con lo justo, extenuado.

Aunque el equipo completó un muy digno primer tiempo, el marcador empujó a Larcamón a maniobrar para sacar a un desdibujado Konrad, el gran perjudicado del sistema, con objeto de añadir pólvora al equipo a través de Sarco, goleador en Tenerife. El empate estuvo a nada de llegar tras un saque de esquina embarullado. Otero ganó una disputa y llevó el balón a la línea. Gazzaniga emergió providencial. No fue Sarco sino Iosifov, su aliado en el Heliodoro, quien prendió la mecha de la reacción. El ruso puso patas arriba a El Molinón con su velocidad, obligando a Beltrán a cargarse con una tarjeta. El Girona se vio tan superado, que replegó y cedió metros. La abdicación ofensiva no fue completa, pero el estilo era ya más directo, a la caza del imponente Pyschur, un llanero solitario que tomó el testido de Vanat, con Asprilla ya roto, agotado. Los gijoneses se dejaban el alma, pero les faltaba tacto para superar la última línea visitante, con David López y Junior (del 2009) siempre al quite. Aunque daba síntomas de debilidad, el Girona nunca dio facilidad y cerró todas las líneas por dentro.

Noticias relacionadas

El empuje de Iosifov se apagó y Larcamón metió tres hombres de refresco a la vez: entraron Pablo García, Loum y debutaba Casas - y después Bruno-, pero quien terminó infriegiendo un mayor daño fue el Girona tras una acción brillante de Carles Pérez, que apenas llevaba un rato en el campo tras relevar a Asprilla. El extremo hizo una diagonal de libro para generarse un espacio antes de cruzar la pelota para superar a Yáñez. Quedaban más de diez minutos. Pero ahí acabó el partido. No dejó un segundo de intentarlo el Sporting, que murió de pie. No estuvo lejos de acortar distancias Loum, que ha regresado de maravilla tras dejarse hace diez meses el Aquiles en Mieres, aunque su poderoso golpeo fue repelido por Gazzaniga. Nunca abdicó el Sporting, rendido solo con el silbato final.