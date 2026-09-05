Irarragorri ficha a Daniel para el Sporting: una negociación ante el Burgos y una carta con un reto

Desparpajo, personalidad, calidad y confianza en el proyecto. Son características necesarias que han marcado las once altas del Sporting este mercado y las mismas que ha requerido el propio Alejandro Irarragorri para el último fichaje del conjunto. El dueño del Sporting se dejó ver ayer en Mareo acompañado por Joaquín Alonso y esta incorporación sorpresa que llegó desde Llanes, con la que contactó el pasado fin de semana en El Molinón y de la que recibió una carta al mostrando sus motivos para unirse al equipo.

Todo se fraguó ante el Burgos y en el césped de El Molinón. Allí estaba Daniel Ariza junto a sus compañeros del infantil del Llanes invitados al ser uno de los clubes convenidos del Sporting y sobre los que se mantiene un estrecho seguimiento. Ariza pudo hacer un paseíllo a la plantilla cuando salía a calentar y aprovechó la oportunidad para inmortalizar el momento junto a Irarragorri y sus compañeros. "Le pregunté por el fichaje de un jugador, que no se sabía nada y me dijo que cómo sabía eso. Le dije que seguía a muchas cuentas del Sporting por Instagram y me dijo que le siguiera", explica Ariza sobre cómo contactó con el presidente del Sporting.

"Después del partido le escribí pensando que no me iba a leer ni contestar, pero lo hizo. Me dijo que si mandaba una carta con las cualidades de cada jugador de la plantilla y por qué pensaba que el Sporting iba a subir a primera podía venir a Mareo". En su texto, detalla uno por uno a los futbolistas y sus rasgos más destacados. "Yáñez: reflejos de gato. Guille Rosas: como una tarta de queso, siempre un acierto. Corredera: un gladiador en el campo. Otero: oro en bruto para el Sporting", describía en su emisiva.

El reto se cumplió a la perfección y el máximo dirigente rojiblanco fue fiel a su palabra. Irarragorri contactó con Ariza esta misma semana, aprovechando que regresaba a Gijón tras presenciar la victoria frente al Burgos. Lo invitó junto a su familia a vivir una jornada como un futbolista más de la primera plantilla. Tocó madrugar y el joven llanisco se presentó con sus mejores galas. La preciosa camiseta verde de la segunda equipación y luciendo con orgullo el nombre y número de su ídolo Guille Rosas. "Con la camiseta de la estrella, eh", le comentó Juan Otero dentro del vestuario antes de saltar al Campo 2 de Mareo.

El propio lateral derecho le hizo de anfitrión por las instalaciones, primero conociendo a todos los jugadores, luego acompañándolos al gimnasio para la primera parte de la sesión, donde algunos de ellos repasaron junto al joven las descripciones que les dedicó, y posteriormente conociendo a Nicolás Larcamón. "Es el chico de la carta, hoy escribió sobre usted", apuntaba Irarragorri al técnico rojiblanco que se quedó un rato conversando con Ariza. "Guille es mi favorito, me estuvo presentando a todos y muy bien", remarcó, por si con la camiseta del canterano había quedado poco clara su preferencia.

Una vez hechas las presentaciones, tocaba el turno de saltar al campo, ahí tomó la voz cantante Juan Cruz Mónaco, preparador físico de Larcamón. "Hagamos un hueco que viene un invitado especial, vamos a darle un aplauso", introdujo en la charla inicial. "Usted escribió una carta, ¿puede ser? Muy precisa, nos sorprendió a todos", reconoció el miembro del cuerpo técnico que planteó una cuestión: "Si hay un partido en el colegio contra el otro curso, ¿a quién elegirías?". La respuesta estaba clara. "A Guille". Entre aplausos, el futbolista se acercó para darle un abrazo al joven que todavía le quedaba un importante paso por cumplir para ya considerarse un miembro más del equipo. "¿Cómo se llama aquí?", preguntó Mónaco. "Pasillo de collejas", respondió el propio Ariza que le tocó cruzar entre una marabunta de brazos para cerrar su vinculación como rojiblanco.

El resto del entrenamiento lo siguió en una de las gradas junto a sus padres. Al finalizar, el propio Guille se acercó a él para entregarle su camiseta de juego con una dedicatoria e inmortalizar la jornada, una de la que Ariza podrá presumir en la escuela de que fue jugador del Sporting y contratado expresamente por Alejandro Irarragorri, con el que confía mantener el contacto en redes sociales.

Irarragorri, de nuevo en Gijón

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Alejandro Irarragorri regresó a Gijón esta semana después de estar presente en el último encuentro del Sporting ante el Burgos. El máximo dirigente del club se dejó ver ayer por Mareo en los primeros minutos del entrenamiento, acompañado por Joaquín Alonso, recién nombrado vicepresidente de Relaciones Institucionales. Irarragorri compartió unos minutos previos a la sesión con el cuerpo técnico y plantilla. Este sábado estará de nuevo presente en el palco para presenciar el encuentro ante el Girona, el segundo de esta temporada, de los tres que se han disputado en El Molinón, al que acude en persona. ◼