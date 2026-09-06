Las áreas condicionan el techo del Sporting de Gijón de Larcamón: del nivel competitivo a los preocupantes datos goleadores

«El Sporting nos ha exigido muchísimo; por momentos nos superaron claramente», admitió Quique Álvarez, entrenador del Girona, para poner en valor la victoria de su equipo y, además, reconocer el trabajo del equipo de Larcamón, que dejó luego una reflexión interesante en sala de prensa. ¿Deja el partido la conclusión de que ni siquiera la mejor versión del Sporting es suficiente para sumar ante el Girona? ¿O, en realidad, es al revés? Es decir: ¿refleja el partido y el nivel del equipo gijonés que las diferencias del Sporting con el Girona son menores de lo que podían, a priori, caber? ¿El vaso medio lleno o medio vacío? El partido, sin duda, ofrece dos lecturas para calcular cuál es el techo de este Sporting de Gijón. Larcamón, que se fue más que satisfecho pese a la derrota, ve el vaso medio lleno: «No siento que haya tanta distancia (con el Girona). Hay una clara diferencia de presupuesto, pero la evidencia es que estamos en condiciones de ambicionar lo que anhelamos todos. Siendo consciente de que nuestro camino sigue siendo el mismo», explicó el entrenador rojiblanco.

Pero el partido ofrece otro debate. Y una conclusión: el Sporting necesita recuperar tacto y colmillo en el área para sacar provecho de los partidos en los que ofrece una versión alta, a sabiendas de que habrá otros encuentros en los que el equipo tendrá versiones más grises. «Nos faltó contundencia…. Y ante estos equipos no te lo puedes permitir», lamentó Nicolás Larcamón en la sala de prensa de El Molinón tras ver cómo su equipo completó un notable encuentro ante el Girona, pero, en cambio, no pudo sumar ni un solo punto. Ante el Girona, uno de los grandes candidatos al ascenso, el equipo gijonés no se empequeñeció: 18 finalizaciones -5 intentos sobre los tres palos-. El partido con más llegadas. Pero, con una versión gris de Otero, muy controlado por David López y, sobre todo, por el prometedor Junior, sin gol. Sin el mejor Otero, el equipo se quedó sin colmillo. Y ojo, el dato, aunque es pronto, insinúa problemas de efectividad: son solo 2 goles en 4 partidos que advierten de la necesidad de ganar efectividad para dar un salto competitivo en partidos de tanta exigencia.

También para superar la nostalgia de Dubasin, que la pasada campaña marcó 16 de los 60 goles del equipo. O lo que es lo mismo: un 26,67% de los tantos del Sporting. El reto de relevar a Dubasin será exigente y es uno de los mayores desafíos para Larcamón. El club se esforzó en verano en paliar su venta con la llegada de Alejo Sarco, que ya se ha estrenado en Liga (1 gol), aunque parece tener un perfil más asociativo y dinámico que goleador, más versátil que de área, y, sobre todo, de Antonio Casas, más referencia, que se estrenó ante el Girona en El Molinón. Todo ello sin poder calcular cuándo podrá regresar Andrés Ferrari, a quien no se espera en el corto plazo sobre el verde tras volver a sentir dolores al subir la carga, en pleno proceso de recuperación de su grave lesión en el peroné.

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El riesgo, de momento, parece relevante. El Sporting apenas suma dos tantos en cuatro partidos. Es pronto para extraer conclusiones definitivas, pero las dificultades en la finalización apuntan también a un debate que puede tener recorrido. ¿Cuántos goles necesita este Sporting? ¿Ha perdido el Sporting gol pese a mostrarse, al menos en este inicio, más competitivo? El equipo de Larcamón parece haber elevado algunas de sus prestaciones y ha demostrado, incluso ante un rival como el Girona, capacidad para competir en partidos de máxima exigencia. Pero necesita tacto y colmillo en el área para sacar rendimiento de esas versiones más altas, a sabiendas de que habrá otros encuentros en los que generar tanto será todavía más difícil