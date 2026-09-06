Duñabeitia: "Estamos dolidos con el resultado, pero hemos dado la cara"

Duñabeitia y Guille Rosas fueron los dos jugadores del Sporting que atendieron a los medios de comunicación en la zona mixta de El Molinón después de la derrota ante el Girona. "Estamos dolidos con el resultado, pero hemos dado la cara", señaló Duñabeitia. El futbolista quiso destacar la reacción y el trabajo del equipo a pesar del desenlace del partido y resumió su valoración con otra frase contundente: "Orgulloso del trabajo del equipo". El jugador valoró así el esfuerzo realizado por sus compañeros en una noche que terminó con sabor amargo por el resultado final. También Guille Rosas compareció ante los periodistas para analizar lo sucedido. El lateral gijonés fue preguntado por la respuesta de la afición del Sporting, que reconoció el esfuerzo de los jugadores pese a la derrota, y volvió a destacar la conexión existente entre El Molinón y el equipo. "¿Los aplausos de El Molinón? Ya dije en la primera jornada que este estadio sabe cuándo el equipo lo da todo", señaló. Rosas también se refirió a uno de los principales problemas que está encontrando el Sporting, la falta de eficacia en los metros finales. "Nos está penalizando la falta de acierto arriba", explicó el defensa rojiblanco, que puso así el foco en una cuestión que está impidiendo al equipo transformar en mejores resultados el trabajo realizado sobre el terreno de juego. El equipo disfruta de descanso y regresará el martes (10:45) al trabajo en Mareo.