Irarragorri, en El Molinón más entregado: contracrónica de la primera derrota del Sporting

Alejandro Irarragorri, presidente del consejo de administración de Orlegi Sports, respaldó ayer al Sporting desde el palco presidencial de El Molinón. El dirigente mexicano estuvo acompañado por José Riestra, presidente ejecutivo del club rojiblanco, y Diego Martínez, nuevo director general de la entidad. También acompañó a la representación el vicepresidente institucional Joaquín Alonso, y como director de relaciones institucionales, Jorge Morales. En un día con 21.323 espectadores, en el fondo sur pudo leerse la pancarta "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".

Una de las pancartas de apoyo a la ciudad de Ceuta. | ÁNGEL GONZÁLEZ

En la representación visitante se encontraban también Delfí Geli, presidente del Girona, y Quique Cárcel, director deportivo del conjunto catalán. Irarragorri pudo comprobar en primera persona el empuje de El Molinón, que se dejó la garganta y agradeció la actitud y el rendimiento del Sporting, pese a la derrota ante el Girona. El partido, sin duda, recuperó el idilio entre el equipo y la afición y confirma que este estadio no se rige solo por resultados, sino que ruge cuando aprecia que su plantilla tiene alma. El estadio, que se mostró muy duro con el Girona, a quien pitó, recuperando en el regreso del club catalán una rivalidad que ya supera la década de vida, también ovacionó de una manera muy especial a dos de los nuevos: por un lado al zaguero Duñabeitia, que se marcó un partido sobresaliente, y al debutante Bruno Rubio, el último "guaje" de Mareo en estrenarse con el primer equipo y un jugador que además goza del respaldo total de Larcamón.

aficionados del Sporting, ayer, a la salida del equipo.

Irarragorri había regresado a Asturias el viernes, prolongando así una presencia en Gijón que se ha incrementado de forma significativa durante el último mes. El máximo mandatario de Orlegi volvió a la ciudad apenas dos semanas después de su anterior visita, coincidiendo entonces con el encuentro ante el Burgos, la última victoria rojiblanca en El Molinón.

El marcador, al anunciar el número de espectadores.

Aquella estancia permitió también al dirigente mexicano seguir de cerca el día a día de la entidad. Además de presenciar el encuentro ante el conjunto burgalés, Irarragorri aprovechó su visita para conocer personalmente a Nicolás Larcamón y mantener un encuentro con el técnico argentino, elegido para encabezar el nuevo proyecto deportivo.

Su regreso a Asturias llega, además, en una semana que ha estado marcada por el cierre del mercado y el balance realizado por José Riestra. El presidente ejecutivo explicó el pasado jueves que el Sporting se moverá esta temporada en torno a los 13,4 millones de euros de límite salarial, una cifra que supondrá un importante incremento respecto a campañas anteriores y que permitirá al club afrontar el curso con un mayor margen de maniobra.

Con la plantilla ya cerrada y el ascenso verbalizado como objetivo por el propio club, el máximo mandatario de Orlegi volvió a seguir de cerca al equipo de Nicolás Larcamón. Una presencia que se ha repetido en varias ocasiones durante el último mes y que tuvo este sábado una nueva parada en el palco de El Molinón, junto a Riestra, Diego Martínez y la representación institucional del Girona.

La visita se produce en un momento especialmente relevante para el proyecto de esta temporada, después de un mercado en el que el Sporting ha recuperado la regla del 1:1 y ha elevado su tope salarial. Riestra analizó esta misma semana el cierre de la ventana de fichajes y volvió a insistir en la ambición del club para un curso en el que el ascenso a Primera División se ha situado como objetivo.

Evacuado un espectador

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Los servicios sanitarios tuvieron que intervenir antes del inicio del partido por la indisposición de un espectador. Todo se quedó en un susto, aunque el aficionado fue evacuado por precaución fruto de un fuerte dolor en el pecho por el que fue atentido. En principio, se trató de un caso que no revestía gravedad. Tampoco afectó al desarrollo del encuentro.