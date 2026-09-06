El "sueño" de Bruno Rubio, el último producto de Mareo: la historia de la impresionante ascensión del goleador y estudiante de psicología

"5 de septiembre de 2026, una fecha que jamás olvidaré ni yo ni toda la gente que me rodea. Por fin el sueño del niño que entró por Mareo con 6 años se hizo realidad, además en El Molinón con el apoyo de nuestra gente". Bruno Rubio escribió esas palabras después de debutar con el Sporting de Gijón ante el Girona. La derrota por 0-2 no impidió que el último guaje de Mareo en estrenarse con el primer equipo rojiblanco viviera una tarde difícil de olvidar. Con 19 años, el mediapunta cumplía el sueño que llevaba persiguiendo prácticamente toda su vida: jugar con el Sporting, el club con el que creció, al que iba cada dos domingos con su familia a El Molinón y en cuya cantera se formó desde los seis años. Un producto genuino de Mareo, formado desde niño en la cantera rojiblanca, que ha cumplido al fin el sueño de toda una familia y que, además, ha protagonizado en apenas nueve meses un salto deportivo difícil de encontrar: de jugar en el Sporting C, en la sexta categoría del fútbol español, a debutar con el primer equipo en Segunda División.

Joaquín y Bruno, en El Molinón. / .

Las imágenes compartidas por el Sporting después del partido resumen precisamente buena parte de esa historia. Nada más terminar el encuentro, Bruno se dirige emocionado hacia la zona en la que le espera su familia y se funde con ellos en un abrazo. "Tantas tardes en Mareo lloviendo", se escucha en el vídeo publicado por el club. Detrás de esa frase hay muchos años de desplazamientos, entrenamientos y esfuerzos. Bruno nació en Sabadell, aunque apenas tenía seis meses cuando su familia se trasladó a Asturias por motivos laborales. Creció en Lugo de Llanera, dentro de una familia profundamente sportinguista. Su madre, Silvia Argüelles, y su abuelo fueron durante años una parte fundamental de esa rutina de llevar al niño a entrenar a Mareo. La escena del sábado tenía por eso una carga especial: durante buena parte de su vida habían acudido juntos a El Molinón para ver jugar al Sporting y, esta vez, era Bruno el que estaba sobre el césped.

Chico extraordinariamente tranquilo, prudente y ejemplar en su día a día, a Bruno tampoco parece habérsele subido nada a la cabeza. Continúa centrado en el presente, compaginando el fútbol con sus estudios de Psicología a distancia enla Universidad Europea y tratando de avanzar paso a paso. "Una pena no poder haberlo hecho con una victoria pero esto solo acaba de empezar. Gracias a todo el que me ayudó y formó parte de este viaje tan bonito. Queda mucho camino por delante, lo mejor está por venir. ¡Vamos a por más! ¡PUXA SPORTING!", escribió después de su estreno. Un mensaje que resume también cómo afronta un momento importante en su carrera, pero que Bruno entiende como un primer paso. En noviembre del pasado año todavía jugaba en el Sporting C, entonces en Primera RFFPA. La promoción al Sporting Atlético cambió rápidamente el escenario. El mediapunta se convirtió en una pieza importante para Samuel Baños y cerró la temporada con 11 goles en 26 partidos, unos números especialmente destacados para un futbolista que no es delantero centro y que volvieron a confirmar una de las virtudes que le ha acompañado durante toda su formación: su olfato goleador. Esta temporada continúa teniendo ficha del filial, pero en cuestión de unos meses ha pasado de competir en la categoría regional a estrenarse en el fútbol profesional con el Sporting.

El gol siempre ha formado parte de su recorrido. Bruno destacó desde pequeño por su capacidad para aparecer en el área y fue máximo goleador en diferentes etapas de su formación. Antes de llegar a Mareo ya había sobresalido en el fútbol sala. Jugaba en el Llanera, que se proclamó campeón de la Liga minibenjamín, y Bruno fue su máximo goleador. Con seis años llegó al Sporting para incorporarse a la Escuela de Fútbol de Mareo. Estaba en su segundo año de prebenjamines y, después de enero, ya comenzó a entrar en dinámica del equipo benjamín. Desde entonces fue pasando por todas las categorías de una cantera en la que se ha formado futbolística y personalmente.

La pasada temporada Borja Jiménez ya lo había incluido en una convocatoria para un partido de Copa, una primera aproximación al primer equipo antes de que llegara su oportunidad en Liga. Ha sido Nicolás Larcamón quien finalmente le ha dado la alternativa ante el Girona y el técnico argentino no oculta la consideración que tiene hacia él. Después del encuentro explicó que Bruno ya se había quedado cerca de entrar en el partido anterior. "Estoy muy contento por Bruno. El otro día se quedó cerca de entrar y ya le dije que hoy entraba hasta de portero", bromeó el entrenador.

Larcamón cree, además, que su forma de jugar puede conectar pronto con la grada. "Va a conquistar rápidamente a la afición. Entre tanta rigidez táctica es un chico que juega a la pelota", explicó el técnico rojiblanco. Su valoración va más allá de las condiciones técnicas. "Es un jugador distinguido que le veo la posibilidad de hacer carrera porque, más allá de la técnica, tiene un carácter e inteligencia fundamental. Eso lo tiene. Se está haciendo y lo llevaremos con tranquilidad, pero confío que no serán sus únicos minutos en la temporada", añadió.

Máxima confianza en Mareo

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El debut de Bruno responde también a la importante consideración que existe dentro del club hacia sus condiciones. En el Sporting consideran al mediapunta una de las mayores esperanzas actuales de Mareo e intuyen en él a un futbolista con capacidad para hacer carrera en el fútbol profesional. Ha gozado, además, de la máxima confianza de Emilio Gutiérrez, responsable de captación del club, que facilitó su promoción interna dentro de la estructura rojiblanca, primero desde el Sporting C al Sporting Atlético y después en un proceso que ha terminado por acercarle al primer equipo. Con el filial se convirtió rápidamente en una pieza importante para Samuel Baños y esta temporada, pese a mantener ficha del Sporting Atlético, Larcamón ya le tiene en consideración para el primer equipo.