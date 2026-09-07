Duñabeitia, madera de líder: los datos del central del Sporting y la intrahistoria de su fichaje

Aimar Duñabeitia, central de 23 años, se ha convertido en una de las grandes y gratas sorpresas del arranque de temporada en el Sporting de Gijón. El zaguero, llegado este verano procedente del Bilbao Athletic, está respondiendo a un nivel altísimo en su primera experiencia en el fútbol profesional. Cuatro partidos le han bastado para ganarse un puesto en el equipo, convertirse en uno de los baluartes de la defensa rojiblanca y alterar la jerarquía de la plantilla hasta el punto de llevar a Gularte a la suplencia. Los números refuerzan su irrupción. Duñabeitia ha participado en los cuatro partidos de Liga, tres de ellos como titular, y el Sporting ha dejado su portería a cero en dos ocasiones con el central sobre el terreno de juego. Sus registros defensivos están siendo, además, muy completos. Promedia 3,8 recuperaciones de balón por partido y otros 3,8 despejes, además de 1,5 entradas, 0,8 intercepciones y 0,5 tiros bloqueados por encuentro.

Ganador de duelos. El central ha ganado el 68% de los duelos totales que ha disputado en este inicio de temporada, otro de los apartados en los que está destacando un central que ha sorprendido por la rapidez con la que se ha adaptado al salto desde Primera RFEF. Fuerte físicamente, rápido y contundente, ha encajado de inmediato en el sistema de Nicolás Larcamón. Su capacidad de corrección, su velocidad y su poderío en el duelo le han permitido asentarse como central derecho, pero su perfil va más allá de sus condiciones defensivas. También cuenta con buena salida de balón, tiene capacidad para romper líneas y no duda en avanzar metros o incorporarse a la jugada cuando encuentra espacio. La confianza de Larcamón en ‘Duña’ es total, hasta el punto de que ha sentado a Gularte, una de sus grandes apuestas. "Le dije que, por sus características, no podía haber llegado a un equipo mejor que uno que yo dirija porque va a jugar con mucho protagonismo", explicó el entrenador rojiblanco. "Es un jugador que evidencia un nivel de jerarquía para jugar en niveles muy altos", añadió.

El prestigioso portal estadístico Sofascore también refleja su elevado nivel. Duñabeitia presenta una valoración media de 7,15 puntos después de sus cuatro primeros encuentros. En su estreno recibió un 6,7, antes de encadenar notas de 7,3, 7,6 y 7,0. Es decir, ha rozado o superado el notable en prácticamente todos los partidos desde su llegada a Gijón.

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Seguido en directo. La contratación de Aimar Duñabeitia supone también una demostración del olfato de la comisión deportiva y de su conocimiento de uno de los principales caladeros que está explorando el Sporting: la Primera RFEF y los filiales de los grandes clubes. Fredi Lobeiras y Gerardo García siguieron personalmente al central durante varios partidos con el Bilbao Athletic. Ambos fueron a verle en directo en diferentes ocasiones, dentro de un seguimiento mucho más amplio del filial rojiblanco. La comisión deportiva manejaba muy buenos informes sobre el equipo y sobre varios de sus futbolistas, como el delantero centro Ibai Sanz, que acabó cedido en el Córdoba. La amplia competencia existente en el proyecto de Terzic -con Laporte, Vivian, Yeray o Paredes- le cerraba, de momento, las puertas del primer equipo. El Athletic, en cualquier caso, se ha reservado una opción para recuperar al central en los dos primeros años del contrato que firmó el zaguero, que se ha comprometido con el club asturiano para las próximas tres temporadas, más otra opcional. La operación se llevó a cabo con mucho hermetismo. El club gijonés logró hacerse con sus servicios por una cantidad económica reducida y consiguió convencer al futbolista de que el proyecto rojiblanco era el mejor escenario para continuar con su carrera. Duñabeitia acabó decantándose por Gijón y su adaptación no ha podido ser mejor.