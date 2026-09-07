El paso de gigante de Loum: las claves de el crecimiento del jugador del Sporting

Ya es una realidad: Mamadou Loum está de vuelta. Los notables veinte minutos que ha tenido el mediocentro senegalés de 29 años en este arranque de temporada han aumentado la confianza que tiene Nicolás Larcamón en este poderoso mediocentro "Es un jugador de máximo nivel. Si le respetan las lesiones es de élite", apunta un director deportivo de la Liga española sobre un futbolista que, después de un larguísimo periodo condicionado por los problemas físicos, empieza a tener continuidad y apunta a ser importante en los esquemas del técnico. La lesión de Guillamón ha llevado al primer plano al senegalés, que ha recuperado la sonrisa.

Hay una enorme satisfacción dentro del Sporting con la recuperación de Loum, con todo el proceso que ha seguido durante los últimos meses y, especialmente, con el nivel que está empezando a ofrecer. También entre los servicios médicos del club, que han acompañado de cerca la evolución de un jugador que se rompió el tendón de Aquiles hace diez meses y que, una vez superada aquella grave lesión, está dando un nivel altísimo.

Su camino de vuelta no ha sido sencillo. La recuperación de una rotura del Aquiles obligaba a manejar los tiempos con especial cuidado, aunque Loum ha conseguido acelerar su regreso gracias a su enorme implicación.

El futbolista se ha machacado durante estos meses en Mareo, llegando incluso a completar dobles sesiones en su intención de recuperar cuanto antes las sensaciones y volver a sentirse competitivo- Nunca se ha rendido. Dentro del club valoran especialmente la actitud que ha mantenido durante todo este proceso.

Los veinte minutos del pasado sábado fueron una nueva señal. Loum dejó buenas sensaciones ante el Girona y protagonizó una de las acciones más llamativas del partido con un potente disparo desde larga distancia que obligó al portero rival a intervenir. Pero, más allá de aquella jugada, el senegalés volvió a mostrar algunas de las condiciones que convencieron al Sporting para apostar por su fichaje: físico, presencia, capacidad para abarcar campo y un perfil diferente para el centro del campo.

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La pasada temporada es el mejor ejemplo de hasta qué punto las lesiones han condicionado su recorrido reciente. Loum apenas pudo disputar 61 minutos en cinco partidos. En este inicio de curso ya suma 51 minutos en solo dos encuentros y está, por tanto, a diez de igualar toda su presencia de la anterior campaña.