La peña sportinguista Nunca Caminarás Solo, en Toledo

Toledo fue el punto de encuentro para Nunca Caminarás Solo. La peña sportinguista aprovechó el pasado fin de semana para celebrar su habitual excursión de final de temporada, en esta ocasión con destino a la ciudad castellano-manchega.Un viaje de tres días que reunió a los integrantes del colectivo, como puede verse junto a estas líneas, para disfrutar de la convivencia y conocer una nueva ciudad. La excursión, retrasada este año por el calor, forma parte de las actividades que la peña acostumbra a organizar cada final de campaña. El Sporting, como no podía ser de otra forma, estuvo muy presente durante el viaje.