Así fue el entrenamiento a puertas abiertas en Mareo y la opción que plantea Larcamón ante el Eldense: Konrad, Gelabert y Sarco, nombres propios

No está decidido, pero Nicolás Larcamón valora introducir algún cambio en el once del Sporting para el encuentro que disputará este domingo ante el Eldense en El Molinón (14 horas). La principal incógnita está en el puesto que está ocupando ahora Konrad de la Fuente, titular habitual en las últimas jornadas, como uno de los futbolistas que podría perder su sitio en la alineación. Alejo Sarco tiene opciones de entrar desde el inicio. Sarco, a quien Larcamón está usando más como revulsivo y al que se quiere dar entrada de manera progresiva, fue ayer en Mareo uno de los más destacados. El movimiento podría empujar a la banda a Gelabert, aunque al menos sea como posición inicial. Otero seguirá de "9" referencia. El técnico argentino, satisfecho con el rendimiento ofrecido por su equipo en el último compromiso pese al resultado, estudia diferentes alternativas de cara a la próxima jornada. La entrada de Sarco supondría además un reajuste de algunas piezas en la parcela ofensiva, con la posibilidad de desplazar a César Gelabert a otra posición.

Larcamón todavía cuenta con varios entrenamientos por delante antes de tomar una decisión definitiva, aunque el argentino ya dejó entrever ayer algunas de las opciones que maneja para introducir novedades en un equipo que, en líneas generales, ha mantenido una estructura reconocible durante las últimas jornadas. El entrenador rojiblanco dirigió ayer una nueva sesión de trabajo en Mareo, en el campo número 2 de las instalaciones, en un entrenamiento exigente donde el balón fue protagonista y que además estuvo abierto al público y contó con la presencia de numerosos aficionados. La sesión sirvió también para comprobar la evolución de algunos de los futbolistas que se encuentran en proceso de recuperación, entre ellos Manu Rodríguez.

El centrocampista tiene opciones de entrar, al menos, en la convocatoria para el encuentro ante el Eldense después de haberse perdido los dos últimos partidos de Liga. El futbolista aceleró ayer en su proceso de recuperación y completó parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros, aunque también realizó una parte de la sesión al margen con los readaptadores. En el Sporting existe confianza en que pueda volver a estar disponible este domingo, si bien su presencia en el once inicial parece, a priori, menos probable.

Su evolución durante los próximos días determinará definitivamente si Larcamón puede contar con él para el partido. Manu Rodríguez es un futbolista que tiene la confianza del técnico argentino y su recuperación permitiría ampliar las alternativas en el centro del campo. En principio, no obstante, Nacho Martín apunta a mantener su sitio junto a Álex Corredera en la medular, mientras que Loum, que ha dejado buenas sensaciones en los minutos disputados durante los dos últimos encuentros, también podría ganar protagonismo.

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En cuanto al resto de jugadores que continúan en proceso de recuperación, todavía habrá que esperar. Gaspar Campos volvió ayer a pisar el césped de Mareo, aunque trabajó al margen con los readaptadores y su regreso a la competición todavía no es inminente. El futbolista continúa recuperándose de su lesión muscular y aún podría necesitar alrededor de tres semanas para volver a estar disponible. Una situación similar es la de Guillamón, que también tiene por delante un periodo aproximado de dos o tres semanas antes de poder reincorporarse plenamente a la dinámica del equipo. Ferrari, mientras, siguió trabajando en el gimnasio, todavía sin plazos para su vuelta.