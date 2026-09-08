Los motivos y la historia del 'no regreso' de Justin Smith al Sporting: dos ofertas, una llamada con Villaseñor, las dificultades con Borja Jiménez y la amistad con Perrin

Parecía una de las operaciones más sencillas del verano y, sin embargo, acabó convirtiéndose en uno de los grandes dolores de cabeza del mercado para el Sporting. La venta de Jonathan Dubasin a Osasuna, la no contratación de Óscar Trejo y el frustrado regreso de Justin Smith marcaron algunos de los capítulos que mayor malestar dejaron en Mareo. El caso del mediocentro, sin embargo, tuvo particularidades propias. Convertido ya en una pieza indiscutible en el Eldense, donde ha disputado los 360 minutos de los cuatro primeros partidos de Liga, Smith regresa este domingo a El Molinón después de protagonizar una de las operaciones más controvertidas del verano rojiblanco. El conjunto alicantino le firmó por tres temporadas, hasta 2029, y le concedió desde el primer momento un papel relevante dentro de su proyecto.

LA NUEVA ESPAÑA reconstruye ahora los entresijos de una negociación que el Sporting creía muy avanzada, las dos ofertas realizadas por el club gijonés, la conversación directa entre Israel Villaseñor y el futbolista y las circunstancias deportivas y personales que terminaron alejándolo de Gijón. El Sporting realizó dos propuestas para recuperar al centrocampista. La segunda mejoraba notablemente la primera y satisfacía las pretensiones económicas planteadas por el jugador, por lo que las diferencias financieras no parecían, a esas alturas, un obstáculo insalvable para completar la operación. El futbolista debía resolver previamente su situación con el Espanyol, pero el Sporting había avanzado en las conversaciones y confiaba en que su continuidad pudiera concretarse. La sensación de optimismo aumentó todavía más apenas un día antes de que trascendiera que el jugador estaba muy avanzado por el Eldense. Israel Villaseñor, director de gestión deportiva del Sporting, mantuvo entonces una conversación telefónica directamente con Smith en la que se perfilaron distintos detalles de su posible llegada. El futbolista, según las fuentes consultadas, transmitió una predisposición positiva y pareció dar el visto bueno a su regreso.

El desenlace, sin embargo, fue completamente diferente. De manera inesperada para el Sporting, comenzó a tomar fuerza la opción del Eldense y el entorno del jugador mantuvo un importante hermetismo durante los últimos días de la negociación. Smith terminó rescindiendo con el Espanyol y firmando por el conjunto alicantino hasta 2029, en una apuesta de larga duración que sorprendió en Mareo tanto por el momento en que se produjo como por las circunstancias de la operación.

El Sporting entendía que podía competir económicamente por el futbolista y que las condiciones de la propuesta del Eldense no estaban fuera de sus posibilidades. De ahí que la frustrada llegada del medio generase un especial malestar dentro de la entidad, que se quedó sin un jugador cuya continuidad había trabajado durante buena parte del mercado y cuya vuelta, en determinados momentos, se llegó a considerar muy cercana. La decisión de Smith, sin embargo, no puede explicarse únicamente desde la negociación del verano. Su etapa en Gijón había dejado también algunas heridas. El medio había tenido un protagonismo irregular y vivió una situación especialmente complicada en su relación con Borja Jiménez. Mientras desde la dirección deportiva y la alta dirección del club existía una importante confianza en sus posibilidades y se consideraba que podía tener un papel relevante en el proyecto, el técnico tenía otras prioridades. Smith fue perdiendo peso hasta vivir un periodo en el que quedó prácticamente relegado a un rol secundario, una situación que generó malestar en el futbolista y que terminó condicionando su percepción sobre una posible continuidad en el Sporting.

El jugador, además, es una persona especialmente reservada. Poco dado a exteriorizar sus sentimientos o a hacer públicos sus problemas, Smith vivió aquella situación de una manera muy personal. Su falta de protagonismo durante determinados tramos de la temporada y las diferencias existentes con Borja Jiménez fueron acumulando un desgaste que no desapareció con el paso de los meses. También hubo un factor personal que no fue menor. La salida de Lucas Perrin rumbo al Nantes privó a Smith de su principal apoyo dentro del vestuario. El central francés era su mejor amigo en el Sporting y una de las personas con las que mantenía una relación más estrecha dentro del grupo. Para un jugador de carácter introvertido y reservado, la marcha de Perrin supuso además la pérdida de una referencia importante en su día a día en Gijón. Otro de los elementos que añadieron complejidad a la operación fue la situación de su representación. Smith es representado simultáneamente por dos agencias, una circunstancia que condicionó el desarrollo de los contactos y que contribuye a explicar el hermetismo que rodeó el tramo final de la negociación.

Sesión puerta abierta. El Sporting de Gijón abrirá este martes, 8 de septiembre, las puertas de Mareo al público con motivo del entrenamiento que el equipo de Nicolás Larcamón celebrará a partir de las 10.45 horas de la mañana, y donde el entrenador argentino comenzará a preparar el encuentro que el club asturiano disputa este domingo en El Molinón ante el Eldense. El club rojiblanco aprovecha que la jornada es festiva, coincidiendo con el Día de Asturias, para facilitar la presencia del mayor número posible de aficionados en una sesión que permitirá a la afición asturiana seguir de cerca el trabajo de la plantilla. La iniciativa llega, además, en un momento de especial conexión entre el Sporting y su afición, recuperado el idilio entre el club y la grada, como se pudo comprobar tras el último encuentro ante el Girona, cuando El Molinón despidió con una gran ovación a los jugadores rojiblancos.

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