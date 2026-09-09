Las claves de la 'operación Amadou entre Sporting y Coimbra': las cifras de la compra... y una opción de recompra

El Sporting de Gijón mantiene una posición de control sobre el futuro del delantero Amadou Coundoul pese a la opción de compra incluida en el acuerdo de cesión con la Académica de Coimbra. El delantero senegalés, de 24 años, salió este verano rumbo a Portugal y su futuro podría seguir vinculado al club gijonés incluso en el caso de que el conjunto portugués decida hacerse con sus derechos en propiedad al término de la presente temporada. Si Amadou, que ya ha marcado 1 gol, explota, en Mareo se guardan ese ‘as’ bajo la manga. La Académica dispone de una opción de compra de 800.000 euros por el delantero. El acuerdo establece que el conjunto de Coimbra tendría que afrontar el pago en dos plazos de 400.000 euros cada uno.

Sin embargo, la operación incluye una condición que permite al Sporting mantener una vía abierta sobre el futuro del atacante: si la Académica ejecuta la opción de compra, el club rojiblanco podría posteriormente recuperar a Coundoul mediante el pago de 1,2 millones de euros. El club gijonés ya había realizado en su momento una apuesta por el delantero, al promocionarlo y renovar posteriormente su contrato hasta 2029. Ahora, en el Sporting se mantienen expectantes sobre la evolución del atacante y el nivel que pueda ofrecer durante su etapa en Portugal. Este verano fue uno de los jugadores más cotizados del Sporting. Tuvo ofertas de Ucrania, México, Portugal y España.

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De momento, su inicio en Coimbra ha sido positivo. Coundoul ha marcado un gol en los dos partidos en los que ha tenido minutos, aunque su progresión se vio interrumpida por una micro-rotura que le mantuvo apartado de la competición durante semanas. El delantero senegalés ya se ha recuperado del contratiempo físico y está de nuevo disponible para su equipo. Su rendimiento durante los próximos meses marcará también la decisión de la Académica, que tendrá hasta el 30 de junio para decidir si ejecuta o no la opción de compra de 800.000 euros. Esas son las cifras.