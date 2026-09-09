Diecinueve años con Nissan… "y a Primera"

Los jugadores del Sporting iban entrando en el Real Club Astur de Regatas y buscaban entre los vehículos el que llevaba su nombre y su dorsal. Alguno se despistaba por el camino y se detenía unos instantes a contemplar las vistas de Gijón desde el mirador. No era para menos. Con San Lorenzo como telón de fondo, la entrega de los coches de la temporada tenía ayer un escenario diferente. Nissan Cyasa entregó, por decimonoveno año consecutivo, los vehículos oficiales a la primera plantilla y al cuerpo técnico rojiblanco, en una nueva puesta en escena de una alianza que ya suma casi dos décadas.

Entreg de los coches Nissan al Sporting / Juan Plaza

Gaspar Campos y Guillamón se llevan los eléctricos

Fueron 25 vehículos los entregados en esta ocasión. La mayor parte de la plantilla obtuvo versiones electrificadas de la gama Nissan, entre ellas el Qashqai con tecnología e-Power, mientras que hubo además dos protagonistas con una razón especial para celebrar el sorteo. Gaspar Campos y Guillamón fueron los jugadores que se llevaron los dos modelos 100 % eléctricos, un Nissan Micra y un Nissan Leaf, respectivamente. "Son los que ganaron la rifa", bromeó José Riestra, presidente del Sporting.

Rosas, Pablo García y Gularte, observan el coche de Yáñez.

El propio Riestra puso en valor los 19 años de relación entre el club y Nissan Cyasa. "Hay que sentirnos orgullosos de lo que se ha construido a lo largo de estos 19 años. La unión y el trabajo en equipo traen grandes frutos", señaló el presidente rojiblanco, que quiso vincular además la colaboración con uno de los retos que trascienden al fútbol. "El fútbol tiene que ser sostenible, no puede ser que el fútbol crezca sin tener un impacto. Es ahí donde el Sporting, como parte de la sociedad, tiene que formar parte del desarrollo y la sostenibilidad", apuntó.

Un momento del acto, ayer, en el Club de Regatas.

Y entre tanta mirada al futuro hubo también espacio para recordar cómo han cambiado los automóviles durante estas casi dos décadas. Miguel González, gerente de Cyasa, recurrió a una anécdota protagonizada por David Barral para explicar la evolución tecnológica. En aquella época, el delantero acudía con su caja de CD y en el concesionario le explicaban que los nuevos vehículos ya incorporaban puertos USB. Barral no terminaba de creérselo. Hasta que un domingo llamó a Cyasa. "Oye, escucha", dijo antes de poner música. Sonaba Camarón. "Sí, sí, Camarón", le respondieron. "No, no, es el ‘pincho’", replicó el futbolista, convencido de que aquella música procedía del dispositivo USB.

Nicolás Larcamón, ante su coche.

Una relación que va más allá del patrocinio

La tecnología ha cambiado, pero también la relación entre las tres partes. Rosa Martínez, consejera delegada del Grupo Resnova, se mostró "encantada" de cumplir un año más de colaboración y destacó la confianza construida entre Nissan, Cyasa y el Sporting. "Lo vemos desde una perspectiva de relación personal, no de patrocinio", explicó, para remarcar el carácter de una alianza que va más allá del acuerdo comercial. Martínez destacó además que los jugadores tendrán este año la posibilidad de conducir coches 100 % eléctricos.

Christian Costaganna, director general de Nissan España, incidió también en esa relación personal. "Son las personas, la confianza que nos hace trabajar en el día a día. El hecho de que hayamos estado juntos tanto tiempo es la mejor demostración", afirmó.

Los cuatro capitanes del Sporting y Nico Larcamón fueron los encargados de subir al escenario durante el acto. El entrenador argentino agradeció el gesto de Nissan y Cyasa. "Estamos muy agradecidos. El coche no deja de ser una necesidad", señaló Larcamón, mientras que Guille Rosas, uno de los capitanes, celebró especialmente el resultado del sorteo. "Después de tantos años en el Sporting, yo ya formo parte de la familia del coche. Me tocó el mejor coche", bromeó el lateral tras hacerse con uno de los modelos eléctricos. Yáñez, por su parte, resumió su impresión con sencillez: "Yo estoy encantado con el coche", decía el portero, bien informado del equipamiento que lleva el vehículo.

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La jornada dejó así una fotografía que resumía buena parte de la evolución de una alianza que alcanza ya los 19 años: los jugadores rojiblancos junto a sus nuevos vehículos, con el mar de Gijón como fondo y con la mirada puesta en una temporada en la que el deseo compartido quedó resumido en pocas palabras: diecinueve años con Nissan… y a Primera.