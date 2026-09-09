Nacho Martín avala la idea de Larcamón en el Sporting: "Me gusta mucho..."

Nacho Martín, medio del Sporting de Gijón, fue este miércoles el protagonista en la sala de prensa de Mareo. El centrocampista analizó el encuentro que el Sporting disputará este domingo ante el Club Deportivo Eldense en El Molinón y repasó también sus sensaciones después de la lesión.

Sensaciones. “Me encuentro mejor de lo que me esperaba. Al final por las circunstancias me tocó jugar antes de lo que esperaba. Hay momentos en los que pensé y tuve dudas: ‘igual me llega en un momento…’. Pero al final ha sido jugar a fútbol, sin más”.

¿Cuánto falta para llegar a la mejor versión? “Al final de toda la pretemporada solo hice al 100% la última semana. Sigo entrenando un poco como si fuese pretemporada. En los ejercicios cortos me noto que no estoy a mi mejor nivel. Pero no quiero darle más vueltas. En los partidos me estoy encontrando bien. Volver al 100% es también quitarme de la cabeza esa sensación de que llevo mucho tiempo parado”.

Estilo de Larcamón. “La adaptación está yendo bien. Físicamente es exigente, pero me viene bien su estilo: tener el balón y salir con él jugando, que seamos valientes, protagonistas… Me gusta mucho su idea”.

Primera derrota. “Ha sido difícil, pero también hay que sacar aspectos positivos: no solo lo sentimos nosotros, también la afición lo reconoció. Hicimos cosas bien pero otras que no. Hay cosas a mejorar. Ojalá el domingo podamos reflejar esa mejora”.

Eldense estrena entrenador. “Claro que hay incertidumbre pero es una semana para repetir lo que hicimos bien la pasada semana y mejorar lo que no hicimos bien”.

Falta de gol. “Es cierto que el otro día creo que no llegamos con mucha gente en el primer tiempo y en el segundo tiempo creo que mejoramos. El otro día nos faltó un poco de precisión; estamos incidiendo en eso en los últimos días”.

Sensación ante el Girona. “Quedamos con la sensación de que nos ganaron por dos acciones… Asprilla lo firman para jugar en Champions y Carles Pérez jugó en el primer equipo del Barça. Pero creo que tenemos muy buen equipo y una muy buena plantilla”.

Competencia en la medular. “Siempre tuve mucha competencia en el centro del campo. Es necesario tenerla para sacar el máximo nivel. Va a ser otro año en el que será difícil jugar”.

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Compra de Messi del Eldense. “No tenía ni idea. Querrá hacer un equipo fuerte. Pero no nos preocupamos mucho”.