La letra pequeña en el contrato de Pablo Vázquez, clave en el Sporting: las condiciones para renovar

Pablo Vázquez, central del Sporting de Gijón de 31 años, renovará automáticamente por una temporada más si disputa 25 partidos oficiales esta temporada entre Liga y Copa del Rey durante más de 45 minutos en cada uno de ellos. LA NUEVA ESPAÑA ha podido conocer que esta es la letra pequeña del contrato del defensa, que actualmente tiene vinculación con el Sporting hasta el 30 de junio de 2027 y que ampliaría automáticamente su relación con el club rojiblanco hasta junio de 2028 si cumple el objetivo establecido.

El propio futbolista reconoció la existencia de una cláusula vinculada a su participación en una entrevista a la Cadena COPE Asturias realizada este miércoles. «Termino contrato, pero tengo renovación por objetivos. Por partidos, pero no quiero decir más. Espero que se cumpla», explicó Vázquez, que prefirió no concretar el número de encuentros ni las condiciones fijadas en su contrato. El central añadió que espera cumplir ese objetivo y continuar más tiempo en Gijón. La entrevista fue emitida en el programa Deportes COPE Asturias del miércoles 9 de septiembre.

Vázquez se ha convertido en una pieza importante para Nicolás Larcamón desde su aterrizaje en el Sporting y su peso en el equipo ha ido creciendo desde su llegada procedente del Deportivo de La Coruña. Su incorporación fue una apuesta de la comisión deportiva en una operación complicada, marcada por las dificultades que puso el director deportivo del conjunto herculino, Fernando Soriano, para facilitar su salida después de haber colocado al futbolista en el mercado. La negociación terminó con Pablo Vázquez realizando un importante esfuerzo económico para hacer posible su llegada a Gijón y con el Sporting abonando cerca de 100.000 euros por el fichaje del central. Un año después, Vázquez se ha convertido en uno de los líderes de la plantilla y en un futbolista muy valorado internamente en Mareo. Su ascendencia dentro del vestuario se une a su importancia sobre el terreno de juego, donde Nicolás Larcamón le ha otorgado desde el inicio de esta temporada un papel protagonista. El central ha sido titular en las cuatro primeras jornadas de Liga y ha disputado los 360 minutos posibles, completando los cuatro encuentros.

Clave en el rendimiento defensivo

Los datos también reflejan la presencia de Vázquez en el buen comportamiento defensivo del Sporting en este inicio de campeonato. El equipo rojiblanco ha encajado dos goles en las cuatro primeras jornadas, ambos en la derrota por 0-2 ante el Girona, mientras que mantuvo la portería a cero frente al Sabadell, Burgos y Tenerife. Vázquez ha disputado todos los minutos y ha sido titular en los cuatro encuentros. En el apartado individual, los registros de FotMob contabilizan 32 despejes, cinco intercepciones, cuatro entradas y 20 recuperaciones del central. También suma tres porterías a cero y únicamente ha encajado dos goles el Sporting mientras él estaba sobre el terreno de juego. Su valoración media en las cuatro primeras jornadas es de 7,42, una cifra que le sitúa entre los centrales con mejores registros de la categoría en este arranque de temporada.

Su regularidad también queda reflejada en Sofascore, que sitúa su valoración media de los últimos doce meses en 7,1 y en 7,4 en el tramo actual de septiembre. Vázquez acumula cuatro partidos, cuatro titularidades y 360 minutos, sin haber sido sustituido todavía. En sus tres primeros encuentros dejó además registros especialmente destacados: 7,5 ante el Sabadell, 8,2 frente al Burgos y 7,7 contra el Tenerife, antes de recibir un 6,2 en la derrota ante el Girona.Los registros defensivos ayudan a explicar su peso en el equipo. Sus 32 despejes y 5 intercepciones en las cuatro primeras jornadas muestran la frecuencia con la que está interviniendo en la protección del área, mientras que las 20 recuperaciones reflejan también su presencia en la salida posterior de las acciones defensivas. Vázquez aparece, además, entre los centrales de la categoría con mayor número de minutos disputados y se mantiene como uno de los futbolistas más utilizados por Larcamón.

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La situación de Vázquez no es la única de este tipo en la plantilla rojiblanca. Juan Otero también dispone de una renovación automática vinculada a partidos, como ya desveló LA NUEVA ESPAÑA. En el caso del central, el cumplimiento del objetivo está directamente relacionado con su participación en los encuentros oficiales del Sporting durante esta temporada.