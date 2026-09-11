Larcamón, seguro de las opciones del Sporting ante el Eldense: "Se abre una gran oportunidad"

El Sporting afronta este domingo su cuarto partido en casa de los cinco primeros de competición y de momento el balance ante sus aficionados es de un triunfo, un empate y una derrota. Sin embargo, el entrenador rojiblanco, Nicolás Larcamón, observa una evolución positiva en el equipo y cree que el Sporting está ante "una gran oportunidad" de construir algo grande en su estadio. "El foco no es solamente los tres puntos, sino un desarrollo de partido pretendido. Tengo la ambición de que El Molinón sea una fiesta el domingo a las cuatro de la tarde, como lo fue ante el Burgos y como creo que merecimos ante el Girona durante largos pasajes", apuntó el técnico argentino tras la cuarta sesión de entrenamiento de la semana.

Larcamón no permanece ajeno al hecho de que el Eldense, el rival de turno, está en boca de todo el mundo por su próxima compra por parte de Leo Messi, pero asegura que se centra en lo que puede controlar. De mano, hay un hecho claro que afecta a la preparación del partido, el cambio en el banquillo del conjunto alicantino. Claudio Barragán ha sido despedido y el Eldense busca entrenador, aunque a Gijón acudirá de forma interina Josep Ferrando, miembro del staff de Claudio. "Eso abre posibles modificaciones que distorsionan la información que tenemos del rival, pero somos conscientes de que muy posiblemente nos va a ocurrir otra vez. Es un factor más de la preparación y hemos de tener la capacidad de ir identificando las modificaciones que vayan ocurriendo del proceso anterior a la transición actual", apunta el entrenador del Sporting. A continuación se registran sus impresiones durante la rueda de prensa celebrada este viernes en Mareo.

Una buena semana con Manu Rodríguez cerca de volver

"Ha habido buenos márgenes de oportunidad de trabajo, siento que hasta el semblante general y la conexión a lo largo de las cuarro sesiones fueron muy positivos y tenemos la misión de terminar la semana de esta manera. Por lo que se refiere a Manu, está trabajando parejo al grupo, con la expectativa de ver cómo termina mañana (por el sábado) y a partir de ahí decidir si se integra en la convocatoria".

El impacto de la entrada de Messi en el Eldense y la salida de Claudio

"Siempre digo que el foco nuestro está puesto en lo que nosotros pretendemos desarrollar, hay matices que los determinan los comportamientos que esperamos del rival. La salida del entrenador, más allá de la continuidad de un miembro del que era su staff, abre posibles modificaciones y distorsiona la información que tenemos del rival. Somos conscientes de que muy posiblemente va a ocurrir otra vez, no es algo nuevo y pasa en todas las ligas del mundo. Es un factor de la preparación, la capacidad de ir identificando las modificaciones que ocurran del proceso anterior a la transición actual. No sé el impacto que puede tener que una figura tan rutilante pueda adquirir un club, pero son cosas que saco del mi círculo de control. Es irrelevante para todo lo relevante que tengo que atender".

La oportunidad de un nuevo partido en casa

"Es una clara oportunidad para nosotros de puntuar de a tres y hacerlo de la manera que pretendemos. Que el foco no sea solo en los tres puntos, sino en un desarrollo de partido pretendido, impuesto por nuestro juego. Siento que en El Molinón seguimos construyendo algo que va a ser muy favorable para nosotros. Tengo la ambición de que El Molinón el domingo a las cuatro de la tarde sea una fiesta, como fue ante el Burgos y como creo que por largos pasajes merecimos que fuera ante el Girona. Tiene que ser un partido redondo y ambicionamos hacerlo nuestro".

El fútbol que quiere proponer el Sporting

"Creo que la propuesta va evidenciándose cada vez más, fue mucho de lo que se vio contra el Girona: un equipo presionante, muy intenso, con capacidad de verticalidad y de ataques construidos. En algunas fases y aspectos del juego estamos mucho más cerca de ese nivel esperado y en otras más al debe, principalmente en ese último tercio de cancha".

El Eldense que espera

"Es uno de esos equipos recién ascendidos que venía compitiendo bien, tenía claro a qué quería jugar. Es más reactivo que propositivo, pero esos registros los venía manejando de buena manera, sobre todo en bloque medio y bajo es un equipo difícil de vulnerar. Me quedo con que es un equipo incómodo, que ya se enfrentó a equipos llamados a animar el torneo y con algunos ni siquiera perdió. En ese sentido es llamativa la salida del entrenador, pero la nueva propiedad y todo lo relacionado con el ascenso puede conllevar movimientos, más por eso que por una cuestión deportiva. Lo que más claro tengo es que no va a ser una parada sencilla, es un partido con gran responsabilidad para nosotros pero también con un nivel de exigencia propio de los partidos contra los recién ascendidos. No fueron sencillos Sabadell ni Tenerife y no creo que este vaya a ser la excepción".

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Precaución con Gaspar

"Atendemos la situación con más cuidado por el hecho de que fuera una reincidencia. Hoy lo que necesitamos de él es un regreso concreto y seguro, que no vaya a tener otra recaída porque es un jugador que necesitamos. Queremos verlo cuanto antes, como demuestra el hecho de que en el partido contra el Burgos ya sumó minutos, pero en este caso estamos claros que se tomara el tiempo que requiera, primará la seguridad sobre el apuro. Creemos que en dos o tres semanas tendría que estar trabajando a la par del grupo".