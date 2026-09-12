El Eldense, un rival en lo más alto y en lo más bajo del último Sporting

No suelen coincidir porque el Eldense no es un habitual del fútbol profesional, pero las campañas recientes guardan dos enfrentamientos muy destacados entre el Sporting y el Eldense, que este domingo visita El Molinón a partir de las 14 horas. Fueron dos momentos muy distintos, pero ambos cruciales, y terminaron de idéntica manera: un triunfo rojiblanco. Ambos, eso sí, se desarrollaron en el Pepico Amat, el campo en el que juega sus partidos el conjunto mediterráneo.

El último playoff rojiblanco

El 2 de junio de 2024 el Sporting que dirigía por entonces Jesús Ramírez jugaba en Elda con la necesidad de ganar para clasificarse para el playoff de ascenso. Es la última vez que el equipo gijonés ha rondado el salto a la máxima categoría del fútbol español. Los locales tenían los deberes hechos, confirmada su permanencia en Segunda, pero aun así opusieron una seria resistencia que a punto estuvo de apagar los ánimos de los 200 sportinguistas desplazados. Djuka marcó nada más empezar, pero el gol fue anulado por fuera de juego, y el Sporting tuvo que esperar a la segunda parte para lograr el gol definitivo. Fue el canario Roque Mesa, que precisamente ingresó en el campo en la segunda mitad, el que anotó con un lanzamiento lejano, aprovechando que la falta de visión de la salida del balón condenó al portero del Eldense. Sin embargo, los alicantinos apretaron en los instantes finales y Rubén Yáñez se vistió de héroe para evitar el empate prácticamente en la última acción del partido. El Sporting se hubiera quedado fuera de la promoción si no hubiese sido por su intervención. Ya en el playoff, el Espanyol fue el equipo que subió, cargándose primero al Sporting y luego al Real Oviedo.

Roque Mesa, en el Eldense-Sporting en el que los rojiblancos se clasificaron para el playoff de 2024. / Ángel González

Un suspiro de alivio

Vital resultó también la siguiente visita del Sporting al Pepico Amat, el 13 de abril de 2025. Los rojiblancos, cuesta abajo sin frenos, acumulaban nueve jornadas sin ganar y se medían a uno de los equipos de la zona de descenso. El Eldense tenía la oportunidad de cazar al Sporting si le ganaba, superándolo además en el desempate porque en El Molinón se había registrado un empate sin goles. El choque significaba también el debut en el banquillo asturiano de Asier Garitano, que había tomado el relevo de Rubén Albés apenas cinco días antes. Llegar y disputar casi una final. Y la ganó, 1-2, gracias en buena medida al talento de Gelabert y Dubasin. Una combinación entre ambos y un toque de enorme calidad del palentino supuso el cero a uno en la primera mitad, y una escapada del hsipano-belga forzó un penalti cometido por el portero asturiano del Eldense, Dani Martín y transformado por el propio Dubasin. No se libró el Sporting de sufrir, ya que Juanto Ortuño marcó para el equipo local en el tramo final del encuentro y Yáñez, quién si no, impidió el empate al borde del pitido final. Pero hubo de nuevo sonrisas y una permanencia más sencilla de lo esperado.

En casa, un triunfo y un empate

En consonancia con el desarrollo final de ambas temporadas, el Sporting acumula una victoria y una igualada ante el Eldense en las dos últimas campañas en las que coincidieron en Segunda División. En la 23-24, los alicantinos visitaron El Molinón el 27 de noviembre de 2023 y el Sporting venció por dos goles a cero. Marcó pronto Gaspar, en un lanzamiento al borde del área que desvió ligeramente un defensa, y remató la faena Djuka en el último cuarto de partido, aprovechando un remate escorado dentro del área.

Noticias relacionadas

Más peliagudo fue el encuentro que disputaron ambos equipos junto al Piles el 24 de agosto de 2024, que confirmó el inicio atragantado de temporada del Sporting tras haber caído con el Levante (0-2) en el estreno. Hubo oportunidades para ambos, un poste de Queipo en el caso de los locales y sendos disparos del Eldense a la madera. El marcador inicial no se movió. De aquella, el conjunto alicantino sonreía con cuatro puntos de seis y el rojiblanco lloraba con uno solo, pero el que acabó descendiendo fue el Eldense, hundido tras la derrota en casa contra el Sporting unos meses después.