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Manu Rodríguez será duda en el Sporting hasta última hora

Antonio Casas y Jorge Sáenz están en condiciones de jugar ante el Eldense, según Larcamón

Manu Rodríguez, ejercitándose ayer en Mareo. | MARCOS LEÓN

Manu Rodríguez, ejercitándose ayer en Mareo. | MARCOS LEÓN

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Manu Rodríguez sigue siendo la principal incógnita física del Sporting de cara al partido contra el Eldense. El centrocampista rojiblanco es uno más en el grupo de entrenamiento en Mareo, pero Larcamón esperará hasta última hora para decidir si lo introduce en la convocatoria. Por lo que se refiere al delantero Antonio Casas y al defensa Jorge Sáenz, el entrenador del Sporting confirma que los ve muy cerca de su mejor versión. "Están en condiciones de iniciar el partido, se valorará si para la totalidad, pero estoy contento con los que están jugando", afirma el entrenador argentino, que agradece la recuperación de efectivos para disponer de más variantes.

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