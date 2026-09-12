Este sábado, último día para adquirir los carnés de abonado del Sporting

Hoy es el último día fijado por el Sporting para que los aficionados puedan adquirir su carné de abonado para la temporada 26-27. Los interesados tienen la última oportunidad para acudir a las oficinas de la entidad en El Molinón, que abrirán de once de la mañana a dos y media de la tarde. La afición sigue respondiendo: al partido contra el Girona asistieron 21.323 espectadores.