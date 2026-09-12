Este sábado, último día para adquirir los carnés de abonado del Sporting
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Hoy es el último día fijado por el Sporting para que los aficionados puedan adquirir su carné de abonado para la temporada 26-27. Los interesados tienen la última oportunidad para acudir a las oficinas de la entidad en El Molinón, que abrirán de once de la mañana a dos y media de la tarde. La afición sigue respondiendo: al partido contra el Girona asistieron 21.323 espectadores.
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