El equipo rojiblanco, en busca del primer triunfo en el horario dominical de las dos
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La sensación de los aficionados rojiblancos de que el horario del domingo a las dos de la tarde es nefasto para su equipo se apoya en datos. Hasta la fecha, desde que LaLiga instauró dicha franja, el Sporting ha disputado catorce encuentros, en los que ha sumado nueve derrotas y cinco empates, sin conocer todavía el triunfo.
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