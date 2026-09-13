La Fundación Real Sporting lucirá en la manga de la camiseta de juego de los jugadores

La camiseta del Sporting incorporará a partir de hoy un nuevo elemento. Aprovechando el encuentro ante el Eldense, correspondiente a la jornada 5 de Segunda División, los jugadores lucirán en la manga izquierda del uniforme la imagen de la Fundación Real Sporting-Marea Rojiblanca.

La decisión se enmarca en el objetivo de la propiedad del club rojiblanco de dar difusión a todas las acciones y actividades que la Fundación realiza junto a la sociedad. Los beneficios de esta acción se destinarán a proyectos en favor de personas con discapacidad intelectual, enfermedades oncológicas y psiquiátricas. Además, once jugadores de los conjuntos Genuine, Andarín y Druzkhiva acompañarán al once rojiblanco en la salida al terreno de juego antes del inicio del Sporting-Eldense.