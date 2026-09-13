Larcamón, decepcionado tras perder ante el Eldense: "Es necesaria una respuesta inmediata"

Siempre tratando de poner buena cara y sin regatear el uso de palabras, Nicolás Larcamón, entrenador del Sporting, dejó clara su decepción tras la segunda derrota consecutiva en casa. Si la semana anterior fue ante el Girona y el equipo salió ovacionado, en este caso el tropiezo ante el Eldense, en el que los rojiblancos dieron por momentos una imagen pasiva, no gustó a la grada ni al técnico. "Es necesaria una reacción inmediata, no hemos expresado la agresividad y la entrega que son innegociables y que llevaron al reconocimiento el otro día", subrayó el preparador argentino a la conclusión del encuentro de El Molinón.

Larcamón echó de menos incluso un final un poco más intenso, ya que el partido murió con los locales aparentemente faltos de fuerzas para achuchar. "No hubo el nivel de agresividad y de repetición de esfuerzos, no sé si pesó el calor o la cancha, o también que quizás el desarrollo del partido estuvo menos conectado a la tensión que se requería. No pudimos sostener ese nivel bolitivo del último día y eso deslució lo que podría haber sido un cierre de partido más digno", señaló el entrenador argentino, que admite el debe en el aspecto ofensivo: "Es indudablemente en ese último tercio en el que tenemos que encontrar mejor versión porque esto se gana con goles y es evidente que si cuesta anotar esto se puede hacer cuesta arriba".

Noticias relacionadas

En cualquier caso, el entrenador del Sporting resaltó que queda mucho camino por recorsrer y que no eran tan buenos en Tenerife, después de dos victorias consecutivas, "volvimos con mucho perfume", como tras dos tropiezos seguidos en casa: "Hemos de estar enfocados en seguir trabajando". La próxima cita, en Andorra, "donde tenemos todos los recursos para ir y ganar", culminó Larcamón.