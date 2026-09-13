Mal partido del Sporting, que desperdicia el factor Molinón con su segunda derrota seguida (0-1)

El Sporting, fiel a su tradición de penosos resultados de domingo a las dos de la tarde, sufrió su segunda derrota consecutiva en El Molinón, donde solamente ha conseguido la victoria en una de las cuatro ocasiones de las que ha dispuesto en las cinco primeras jornadas. Si la semana anterior se podía considerar un tropiezo lógico, frente a un Girona con una plantilla imponente que fue más contundente, en esta ocasión la derrota es decepcionante y penosa, ante un Eldense que todavía no conocía el sabor del triunfo. Un disparo en la línea de flotación del equipo de Larcamón antes de dos desplazamientos consecutivos, a Andorra y al derbi del Carlos Tartiere.

De inicio la cosa ya se le atragantó al Sporting porque el Eldense, como había anunciado su nuevo entrenador, Josep Ferrando, había venido a Asturias en serio. Bien plantado en el campo, con líneas juntas y una presión estimable, los visitantes anularon a un equipo local que había decidido tomárselo con calma. Y eso que todo pudo haber cambiado si los delanteros sportinguistas hubieran aprovechado el único error grave de la zaga rival, casi en la primera jugada. Álex Serra se confió y Otero, asturo, le birló el balón para cedérselo a Sarco. El otro central del Eldense, Smand, enmendó a su compañero.

Sporting 0 1 Eldense 0-1, min. 78: Javi Martínez. Alineación Sporting Yáñez (2); Guille Rosas (1), Duñaebeitia (2), Pablo Vázquez (1), Cuenca (1); Gelabert (2), Nacho Martín (0), Álex Corredera (0), Iosifov (1); Sarco (0) y Otero (1). CAMBIOS Loum (0) por Nacho Martin, min. 60. Pablo García (1) por Cuenca, Konrad (0) por Iosifov y Casas (0) por Sarco min. 69. Bruno (s.c.) por Corredera, min. 84. Alineación Eldense Ramón Vila (2); Ibarrondo (2), Álex Serra (1), Smand (2), D. Ruiz (2); Justin Smith (1), Guirao (2); R. López (1), Fidel (1), Olabarrieta (2); y Nieto (1). CAMBIOS Macho (2) por López, min. 59. Iker Recio (2) por Guirao, Rastrojo (1) por Nieto y Javi Martínez (2) por Ruiz, min. 72. Lario (s.c.) por Álex Serra, min. 84. Olatz Rivera (País Vasco). Amonestó a los locales Pablo Vázquez y Otero, y a los visitantes Justin, Ibarrondo y Fidel. Estadio El Molinon Enrique Castro, "Quini": 19.809 espectadores, según datos oficiales.

Fue un espejismo, porque la parsimonia de los locales fue pasmosa. Los contrincantes solo tenían que moverse un poco rápido para ganar prácticamente todas las opciones. Es verdad que sus aproximaciones no fueron demasiados peligrosas de mano.

Mediada la primera parte, el Sporting encontró el balón. No es que fuera un dechado de virtudes su presión, pero elevó un poco la velocidad de los movimientos defensivos y eso, junto a las imprecisiones de los futbolistas de Ferrando, le concedió algunas posiciones de ventaja. De nuevo, desaprovechadas por la lentitud de los rojiblancos, muy pastosos, que no encontraban huecos fácilmente. En la banda izquiera, Iosifov era marcado estrechamente por varios rivales. En la derecha, Gelabert y su tendencia a desempeñarse por dentro dejaba solo en banda a Guille Rosas, que disfrutó de mucho balón, pero con demasiado campo que cubrir.

En esas estaba el partido, en el trance de cambiar de dinámica, cuando el Eldense tuvo la más claras. Primero fue Nieto el que aprovechó un balón largo para adelantarse a la defensa sportinguista, aunque no pudo superar la salida de Yáñez. El portero se agigantó a continuación para desviar al poste un peligrosísimo lanzamiento de Olabarrieta. El susto dejó encogidos al equipo y a la parroquia rojiblancos hasta el descanso.

El Sporting tuvo claro en el vestuario que la cosa no podía seguir por el mismo camino, y entró de nuevo en juego dispuesto a meter un par de marchas más. Los locales llegaban antes a los balones, lo que les permitía robar primero y enlazar más pases hasta rondar el área rival. No habían transcurrido ni cinco minutos y Gelabert, de nuevo por dentro, recorrió varias decenas de metros antes de internarse en el área y recortar, pero la defensa rival estuvo al quite para interceptar. A los nueve, la más clara: Iosifov recibió dentro del área de Gelabert se hizo sitio y su disparo, duro fue repelido a córner por Ramón Vila. Para poner el broche al ramillete de ocasiones locales, una falta botada de nuevo por Gelabert fue cabeceada por Pablo Vázquez para mayor lucimiento de Vila.

El partido parecía ir virando hacia los intereses de los de Larcamón, pero fue producirse los triples cambios, los del Sporting y los del Eldense, y todo lo que prometía el equipo local se quedó en nada. Regresaron las imprecisiones, agudizadas por la evidente impaciencia de la grada, y el equipo visitante encontró su momento, puso más orden y cabeza. Rozó el gol a los 75 minutos, en un claro fuera de juego que seguramente hubiera visto el VAR. Pero no perdonó tres minutos después. El recién ingresado Javi Martínez se fue de los centrales con un toque sutil y batió a Yáñez en su salida.

Noticias relacionadas

A partir de ahí, con doce minutos más el descuento por jugar, el caos se apoderó del equipo local, que puso corazón pero poca cabeza. Tuvo impulsos, algún acercamiento, pero nada tangible. El Sporting, lejos de hacerse fuerte, lejos de vivir un partido redondo, como quería su entrenador, despierta dudas.