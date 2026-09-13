El Sporting, a hacerse fuerte en El Molinón

Vencer y convencer. Ese es el objetivo que se ha propuesto el Sporting en su cuarto partido en casa de las cinco primeras jornadas, que le enfrenta hoy (El Molinón, 14 horas) al Eldense. Todo lo que no sea acabar el choque con diez puntos, uno más que el año pasado a estas alturas, será una gran decepción para la sufrida parroquia rojiblanca, que ya ha vivido junto al Piles esta campaña un triunfo (1-0 ante el Burgos), un empate (0-0 frente al Sabadell) y una derrota (0-2 contra el Girona).

Los planes del entrenador del Sporting, Nicolás Larcamón, no van a cambiar sustancialmente, entre otras cosas porque el preparador argentino terminó satisfecho con el juego que desplegó su equipo ante el equipo catalán, pese a no sumar. El entrenador argentino vio un equipo presionante, intenso y generador, superado por la calidad en la definición de uno de los equipos a batir este curso.

Sin embargo, el propio Larcamón admite que ve al equipo más hecho en el apartado de la contención que en el de la finalización, por lo que medita realizar cambios en la punta de ataque. Es probable que el once inicial del Sporting para hoy arroje la primera titularidad de Alejo Sarco, que compartiría la punta con Juan Otero y conduciría a Gelabert a escorarse a la derecha. El resto del equipo sería el mismo, con Yáñez en la portería; una línea defensiva de cuatro con Guille Rosas, Duñabeitia, Pablo Vázquez y Cuenca, Álex Corredera y Nacho Martín en la sala de máquinas e Iosifov en la banda izquierda.

Tampoco se descarta que el elegido para entrar en la delantera sea el último en llegar, Antonio Casas. Larcamón confirmó tras el entrenamiento del viernes que tanto el futbolista cordobés como otro de los fichajes, el defensa Jorge Sáenz, están en condiciones de saltar al campo, aunque no tiene claro que puedan disputar la totalidad de los minutos.

En cualquier caso, el técnico argentino quiere disponer de pólvora en el banquillo por si falla el plan A, lo que invita a pensar en que Casas podría entrar en juego a lo largo del choque. Es probable que sea también el caso de Manu Rodríguez, de baja en las últimas citas y que ha completado bien los últimos entrenamientos. Hoy mismo se decidirá su inclusión o no en la convocatoria para El Molinón.

La misión del Sporting, la de vencer y convencer, no se plantea sencilla. Enfrente está el Eldense, que, pese a no haber ganado todavía en las cuatro jornadas disputadas, ha mostrado ser duro de pelar. Tras la abultada derrota inicial en el campo del Almería (3-0), el equipo alicantino ha empatado en su casa contra el Cádiz (2-2) y ha reforzado aún más su carácter defensivo en los dos últimos partidos, que se saldaron con una derrota por la mínima en Leganés en el último minuto y una igualada sin goles en el Pepico Amat frente al poderoso Mallorca.

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El Eldense ha pasado de ser un equipo semidesconocido a estar en boca de todo el mundo por el principio de acuerdo para su venta a Leo Messi, una operación frenada ahora por la reclamación del embargo de las acciones por parte del ex propietario, Pascual Pérez. Ha cambiado de entrenador, con el recambio de Claudio Barragán por su segundo, Josep Ferrando. Pero este último avisa: "Estamos a la expectativa, pero centrados en el partido contra el Sporting, que es muy importante".