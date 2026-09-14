El bisturí del Sporting: Los rojiblancos vuelven a la casilla de salida

Si hay una imagen que puede resumir lo visto en El Molinón en el partido en el que el Sporting recibía a un recién ascendido como el Eldense, es la de Guille Rosas buscando y no encontrando a un compañero en un saque de banda cuando quedaban pocos segundos para el final del encuentro. Derrota de las que duelen y en la que los de Larcamón no fueron capaces de tocar la corneta y volcarse sobre la portería de los alicantinos después de que Javi Martínez encontrase una autopista en el centro de la estructura del Sporting para superar a Yáñez y lograr el tanto de la victoria. Messi, que espera hacerse con la propiedad del club, estará orgulloso de sus muchachos.

El Sporting se atasca en El Molinón y deja escapar otros tres puntos

El doblete de derrotas consecutivas en El Molinón en una semana sirve para ejemplificar las dos caras del Sporting en este inicio de temporada. El 0-2 ante el Girona acabó con aplausos. Ante el Eldense no se vio ni un ápice de ese equipo que salió ovacionado y, claro, la tribuna no perdona: traca final con pitada.

Aunque el baile esté comenzando, los puntos valen lo mismo en septiembre que en mayo. Y el Sporting ya ha dejado escapar demasiados en ese calendario incomprensible en el que ya ha jugado en casa cuatro de las cinco jornadas que ya se han disputado. En ellas ha logrado una renta muy escasa si lo que se quiere es optar al ascenso. Cuatro puntos de doce en campo propio, donde se cimientan los grandes éxitos y los estrepitosos fracasos, son pocos, muy pocos.

Toca recuperar el terreno perdido como visitante. Primero Andorra y luego... luego el derbi en el Tartiere. Puerta grande o enfermería. Ojo, que noviembre y diciembre se acercan y ya se sabe lo que suele suceder por esas fechas en estas latitudes.

Olatz Rivera Olmedo hace historia en El Molinón

Olatz Rivera Olmedo hizo historia al ser la primera mujer en dirigir un partido como árbitra principal en El Molinón. Se han tenido que esperar 118 años para ver una escena así en el templo gijonés.

Rivera Olmedo cumple su primera temporada en Segunda, arbitrando en Gijón, el partido Las Palmas-Albacete y el Celta Fortuna-Castellón. Es la segunda mujer árbitro de la categoría junto a Marta Huerta de Aza, que únicamente pitó un partido al Sporting. Fue en Córdoba (1-1), en la campaña 2024-25.

Poco a poco, la normalidad llega hasta un mundo tan masculinizado como el fútbol. Ahora queda que las cabezas pensantes que mandan en el negocio sean capaces de impulsar la Liga F, a la que hasta le cuesta colocar sus derechos televisivos.

Sarco vuelve al once del Sporting, pero el equipo sigue sin gol

Como estaba previsto, Nicolás Larcamón devolvió la titularidad a Sarco, que se estrenó en el once del Sporting en la primera jornada ante el Sabadell. Tras la imagen ofrecida por el equipo y el cabreo del respetable, el ariete pasó a formar parte del grupo de los suplentes, aunque siendo uno de los cambios de cabecera del técnico rojiblanco.

En la hoja de servicios del joven delantero consta uno de los goles que lleva el equipo gijonés y que sirvió para sumar los tres puntos en Tenerife. Este domingo fue sustituido en el minuto 68. Se le vio poco, aunque derrochó fuerza, voluntad y entusiasmo.

La incapacidad del Sporting para generar juego complica muchísimo que los hombres de vanguardia puedan brillar. Su recambio fue Antonio Casas, el hombre gol que trajo Orlegi para suplir la baja de los 17 tantos que Dubasin logró la pasada temporada. Casas, como Sarco y el resto del equipo, se quedó seco. Dos goles en cinco partidos dan para poco y, mucho menos, para alcanzar el objetivo señalado por la propiedad.

Justin Smith regresa a El Molinón con el Eldense

En un fútbol en el que cada verano e invierno hay cientos de futbolistas que cambian de bando, es habitual que algún ex regrese a la que un día fue su casa. Así sucedió con Justin Smith, uno de los culebrones del mercado estival rojiblanco junto al de Óscar Trejo, la sempiterna búsqueda del «9» ideal o la salida de Jonathan Dubasin hacia Osasuna.

El franco-canadiense, cuyo nombre fue pitado cuando fue anunciado por megafonía, prefirió abandonar el Espanyol y firmar en propiedad por un recién ascendido como el Eldense, dejando ojiplático a más de uno en Mareo. De momento, es un fijo en el equipo alicantino.

El mediocentro no guardaba buenos recuerdos de Gijón: mosqueo con Borja Jiménez por no jugar lo que quería. También pesó en su decisión la salida de Lucas Perrin, uno de los pocos «colegas» que tenía en el vestuario. Cosas del balón y de la vida.

Fútbol y política vuelven a cruzarse en El Molinón

Thomas Mann defendía que «todo es política». Y de ella no se libra ni el fútbol, donde, por ejemplo, el presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, fue, entre otras cosas, presidente de la Diputación de Pontevedra. O Javier Tebas, patrón de patrones en LaLiga, que nunca ocultó su «pasión» por la política ultra. Fue jefe de las juventudes de Fuerza Nueva y se presentó en Huesca en las elecciones de 1982 por el partido de Blas Piñar.

Así que uno de los fondos de El Molinón lució una pancarta —«Ceuta no se vende, se defiende»— en apoyo de la situación que se está viviendo en la ciudad autónoma. Para unos, un problema humanitario; para otros, una invasión en toda regla que ha quedado sin respuesta. Lo dicho, todo es política.

Olatz Rivera, en el centro, conversa con Otero y Álex Serra. | MARCOS LEÓN