Otero, escocido tras perder contra el Eldense: "Ojalá corra delante del portero o de los centrales, y no a lo loco"

Caras largas pero tranquilidad. Eso transmitían los jugadores del Sporting a la conclusión del partido contra el Eldense, que trajo consigo la segunda derrota consecutiva del equipo rojiblanco en El Molinón. Juan Otero confirmó que "el vestuario está dolido porque aquí, con nuestra gente, siempre tenemos que ganar. Ahora hay que hacer autocrítica y trabajar más fuerte para que esto no pase". Para el futbolista colombiano, la mejora pasa por "atacar más", porque considera que "hemos estado bien defensivamente, pero al equipo le está costando de cara a gol. Tenemos que concretar más ocasiones". Otero abunda en que "son cuatro partidos en casa y solo una victoria y esos puntos, a la larga, pueden pesar. Duele perder en casa con nuestra gente, pero esto es muy largo. El equipo está unido, pero es normal que la gente esté cabreada". En cuanto a su rendimiento individual, no se le puede negar a Otero el esfuerzo que despliega en el campo. "Ojalá pueda seguir corriendo, pero frente al portero o enfrentado a los centrales, y no a lo loco", analiza el atacante.

Por su parte, el defensa Andrés Cuenca también aclaró que "queda mucho", después de admitir que "la primera parte se nos ha trancado un poco, y en la segunda, cuando parecía que habíamos salido un poco mejor, tienen una y la meten. Es un partido que no te puedes permitir perder".