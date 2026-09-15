Dos coches, diez corazones y Sentimiento Rojiblanco para Andorra

Estuvieron en todos los desplazamientos de la pasada temporada y en la presente campaña van por el mismo camino. La peña sportinguista Sentimiento Rojiblanco contará con representación este sábado en Encamp, el campo que visitará el Sporting (16.15 horas) para medirse al Andorra. Lo hará además con amplia presencia. "Vamos diez socios de la peña repartidos en dos coches", cuenta Xuacu Rodríguez, presidente de un colectivo que tiene claro el objetivo del fin de semana. "Después del varapalo ante el Eldense, la gente está un poquitín mosqueada. Hay que ganar para llegar a tope al derbi", subraya.

Xuacu Rodríguez, Nacho Pérez, Geli Joglar, Pelayo Naya, Luna del Río, Carolina Gómez, Javi Otero, Adrián Pazos, Cristina Vázquez y Javier Méndez son los miembros de la peña Sentimiento Rojiblanco que estarán este sábado animando al Sporting en Andorra. Xuacu y Nacho se pondrán tras el volante, "con la intención de que podamos contar con algún relevo, porque arrancaremos el viernes por la noche para allá e iremos haciendo por el camino una serie de paradas". El propósito es estar en Andorra por la mañana, con margen suficiente para estirar las piernas antes del partido y formar parte de un concentración sportinguista que ya tiene punto de encuentro elegido.

"Hemos quedado allí con la peña sportinguista Quini de Barcelona. La idea es juntarnos a comer en La Moreneta Food an Beer, un local hostelero con una terraza amplia y que está cerca del campo. Invitamos a todos los sportinguistas que estén por allí a sumarse", expica Xuacu Rodríguez. No oculta que las sensaciones del equipo no son las mejores después de lo visto la pasada jornada. La derrota ante el Eldense escuece "sobre todo por las formas. No se entiende que ante el Girona se viera a un equipo enchufado y a la semana siguiente tanta desgana". En cualqueir caso, confían en formar parte de un estímulo añadido para romper con una dinámica que empieza a llamar la atención.

"La semana pasada seguimos con la maldición de no ganar en partidos jugados a las dos de la tarde, ahora nos toca un campo donde las pocas veces que estuvimos tampoco se nos dio bien", señala del viaje a Andorra, donde la expedición de Sentimiento Rojiblanco hará noche tras el partido. La vuelta la iniciarán el domingo, con parada a comer en Zaragoza antes de completar el regreso por carretera. "Y para el desplazamiento a Cádiz ya estamos apuntados 22", desliza el presidente de la p eña sobre el nuevo viaje que se prepara en un colectivo que estará,a ntes, en el derbi asturiano.

"Varios de nuestros peñistas irán al Tartiere a animar al equipo, el resto, la mayoría, estaremos en la sede, siguiendo el partido por televisión", cuenta Xuacu sobre la cafetería La Regence, donde se reúne la gran familia de Sentmiento Rojiblanco.

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La peña acaba de cumplir su decimotercer aniversario, celebrado en un acto en el que no sólo reunió a todos sus socios. También a varios nombres propios de la historia del Sporting. Fueron los casos de los exjugadores Juan Carlos Ablanedo, Claudio Silva, Manolo Jiménez, Eloy Olaya o Juanjo González, ahora integrante del cuerpo técnico que llevó a España al título en el Mundial. Además, estuvieron presentes en el aniversario Leli Rubiera, exjefe de prensa del club, y Borja Blanco, speaker de El Molinón. "Y ahora, a por otro pleno en viajes", afirman.