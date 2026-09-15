Sporting de Gijón y Oviedo pactan un paquete de entradas a precio reducido para el derbi asturiano: estas son las claves
Los dos clubes han alcanzado un acuerdo para fijar número y distribución de las localidades para los dos partidos de esta temporada
O. N.
El Sporting dispondrá de 675 entradas, a un precio de 25 euros cada una, para sus aficionados en el derbi asturiano ante el Oviedo que se disputará el próximo domingo 27 de septiembre, a las 21.00 horas, en el Carlos Tartiere.
Los dos clubes han alcanzado un acuerdo para fijar tanto el número como la distribución de las localidades destinadas a las aficiones visitantes en los dos enfrentamientos entre Oviedo y Sporting de esta temporada en Segunda División.
Así, en el choque de la primera vuelta, los seguidores rojiblancos contarán con esas 675 localidades en la zona destinada a la afición visitante del Tartiere. El Sporting comunicará a lo largo de esta semana cuál será el procedimiento para optar a una de las entradas disponibles.
El acuerdo tendrá carácter recíproco. De cara al encuentro de la segunda vuelta, previsto para el próximo mes de abril en El Molinón-Enrique Castro Quini, el Oviedo dispondrá igualmente de 675 localidades para sus aficionados, en las mismas condiciones pactadas entre ambas entidades.
Oviedo y Sporting dejan de esta manera cerradas de común acuerdo las condiciones de acceso para las aficiones visitantes en los dos derbis asturianos de la temporada regular 2026-27.
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