Buscando a Gelabert

El Sporting ha perdido su faro. No hay en la plantilla rojiblanca un jugador con el talento de Gelabert, capaz de hacer jugar a sus compañeros al ritmo que él propone. Un lujo para este club venido a menos, una gota de inspiración en el desierto de la mediocridad. El fútbol es de los futbolistas y Larcamón tiene la obligación de hacer brillar a su estrella. Con Dubasin en Pamplona y Otero lejos de un nivel óptimo, recuperar a César se antoja imprescindible para no sufrir apuros lo que resta de temporada, el único objetivo real al que debe aspirar este Sporting. Gelabert no puede jugar en la posición que lo hizo contra el Eldense, ni puede correr por el campo sin rumbo como en las tres primeras jornadas. Si él se aburre, nosotros más. Garitano lo tuvo claro y con Borja Jiménez rindió al nivel esperado. Desde la llegada del nuevo entrenador su rol ha cambiado, algo que no se puede achacar sólo a un tema físico. Si juega lejos del balón, malo. Si le pone a 25 metros de la portería rival, peor. Su conexión con Corredera le da sentido al toque, su presencia inquieta y descoloca a los defensas rivales. No puede este Sporting arriesgarse a que su mejor jugador pierda el año como le pasó con Rubén Albés. Con el derbi a la vuelta de la esquina se encienden todas las alarmas. La clasificación te coloca en el lugar que mereces y las prisas que años atrás vivimos en invierno ahora aparecen sin haber entrado el otoño. Dejando al margen la gestión de Orlegi y las críticas al modelo, el problema del Sporting es futbolístico. Juegan mal, sin ideas, desorientados, sin saber colocarse en el campo. Si Nacho Martín no da para más, es hora de cambiar la forma de jugar. Las llaves a Gelabert y que el resto se muevan para beneficiar sus virtudes. Me gusta cuando es un jugador indetectable, con cambio de ritmo y precisión a la hora de golpear la pelota. Noto que se ha quedado por imposición contractual, no por creer en el proyecto. No Gelabert, no Party.

Un año más no nos gusta lo que vemos en el verde. Creo que el Sporting puede bajar. Veo un riesgo claro de descenso si el entrenador no encuentra soluciones rápidas a problemas concretos. Un delantero como Sarco no puede ser invisible, un defensa como Cuenca no puede jugar todo el año de lateral con las exigencias específicas que tiene esa demarcación. Hay que ser más rápidos, más valientes, ir a por el partido desde el minuto 1 y no entregar el balón al adversario en El Molinón como carta de presentación. El nivel de puntuación este curso va a ser muy alto. Si no se gana en Andorra las urgencias en el derbi serán ya deportivas y no solamente sentimentales. Es hora de dar con la tecla. Dado que Riestra veía necesario arriesgar con Larcamón para lograr a largo plazo un beneficio mayor ahora le toca al argentino demostrar que esta plaza no le viene grande.