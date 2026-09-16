La recompra de Mareo por parte del Sporting, opción abierta hasta 2042 sin cláusula obligatoria por ascenso

El Sporting tiene en su mano recomprar Mareo, de propiedad municipal, al menos, hasta 2042. Alejandro Irarragorri desveló en la entrevista en LA NUEVA ESPAÑA la intención del Grupo Orlegi de ejecutar esa recompra en caso de ascenso a Primera División. No existe una cláusula, como tal, para materializar esa recompra una vez se consiga el regreso a la máxima categoría. Parte de un compromiso del grupo mexicano, verbalizado por el presidente del club rojiblanco. El poder para efectuar esa recompra actualmente parte del último contrato de arrendamiento de las instalaciones, firmado en 2022 con el Ayuntamiento de Gijón, y corresponde a un derecho de adquisición preferente.

A los pocos meses de la llegada de Orlegi al Sporting, el club rojiblanco y el Ayuntamiento de Gijón materializaron un acuerdo para renovar el arrendamiento de Mareo mediante un nuevo contrato que se extiende hasta 2042 y que supuso también un incremento del canon que abona anualmente la entidad.

El Sporting pasó a pagar 100.000 euros más IVA cada año por el uso de Mareo, frente a los 70.000 euros más IVA establecidos en el contrato que se encontraba vigente hasta entonces. La cantidad, que aumentó por tanto en 30.000 euros anuales, se actualiza además conforme al IPC. El acuerdo supuso dar estabilidad a largo plazo a la relación entre el club y el Ayuntamiento respecto a unas instalaciones que continúan siendo de propiedad municipal y que constituyen desde hace décadas el principal centro deportivo y formativo de la entidad rojiblanca.

El nuevo documento no contempló una opción de compra directa, aunque sí reconoció a la entidad rojiblanca un derecho de adquisición preferente en el supuesto de que el Ayuntamiento decidiese desprenderse de la propiedad. La relación entre el Consistorio y Mareo se remonta a 2001, uno de los momentos más delicados de la historia económica del Sporting. El Ayuntamiento adquirió entonces las instalaciones por 1.525 millones de pesetas (9,2 millones de euros), una operación que permitió al club obtener liquidez y contribuyó decisivamente a evitar su desaparición. Aquella intervención municipal se completó con la adquisición de las marcas del Sporting por otros 500 millones de pesetas (3 millones de euros). En este caso, el club recuperó posteriormente su propiedad: las recompró en 2019 por una cantidad superior a los 3,7 millones de euros.

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Mareo, sin embargo, continuó en manos municipales. Hasta la firma del contrato actual se encontraba en vigor una prórroga del contrato firmado en 2011, que inicialmente tenía una duración de diez años y cuya ampliación por otros cinco se activó el pasado año. Ese acuerdo fijaba un alquiler anual de 70.000 euros más IVA. n