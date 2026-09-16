El Sporting retoma el trabajo en Mareo con la mirada puesta en el Andorra

El Sporting regresa esta mañana a los entrenamientos en Mareo tras disfrutar de una jornada de descanso. El conjunto rojiblanco comenzará a preparar el partido de este sábado ante el Andorra con el objetivo de dejar atrás dos derrotas consecutivas en El Molinón que han supuesto un frenazo en seco en la evolución del equipo. Nicolás Larcamón cuenta ya con Manu Rodríguez en plenas condiciones. El centrocampista gallego se quedó fuera de la convocatoria del partido del pasado domingo ante el Eldense, pero venía de haber completado la semana con buenas sensaciones. Todo apunta a que habrá que esperar a la evolución de otros jugadores que están en la enfermería, como son los casos de Gaspar, Hugo Guillamón o Andrés Ferrari. El equipo está citado para iniciar el entrenamiento, a puerta cerrada, a las 10.45 horas. Mañana volverá a ejercitarse a la misma hora, mientras que la jornada del viernes tocará madrugar. El inicio del desplazamiento a Andorra está fijado para las 7.45 horas. El Andorra, por su parte, también afronta el encuentro necesitado de una victoria que le dé confianza y aire en la clasificación. El equipo solo ha sumado tres puntos en las primeras cinco jornadas. Fue en el partido en el que abrió la temporada, despachado con goleada ante el Ceuta (5-1). Después cayó derrotado ante Celta B (4-2), Eibar (0-1), Valladolid (1-0) y Real Sociedad B (1-3).