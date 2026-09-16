El Sporting de la urgencia y la inversión de 70 millones: análisis del equilibrio deportivo y financiero para el salto a Primera

"Este es un club de Primera que vive en Segunda. Eso es muy difícil, porque es un club que carga con un peso específico de Primera, pero con una economía de Segunda. Vivir tantos años en una economía de Segunda, cuando eres un club conceptualmente de Primera, genera cargas muy relevantes", reflexionó Alejandro Irarragorri en la entrevista publica ayer en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. La sostenibilidad de los clubes de fútbol con una estructura y unas aspiraciones de Primera, en una categoría menor, es un debate constante que tiene en el club rojiblanco un ejemplo claro.

Irarragorri cifró en más de 70 millones de euros la inversión desde la llegada de Orlegi, en 2022, al Sporting. El club vive su décima campaña consecutiva en Segunda y dar el salto es cada vez más urgente por presión social, ambición deportiva y rentabilidad. Luis Carlos Sánchez Martínez, doctor en Economía por la Universidad de Vigo, con la tesis "Influencia de la propiedad en la gestión de los equipos de fútbol europeos", y profesor del departamento de Economía de la Universidad de Oviedo, valora esas "cargas muy relevantes" a las que hace referencia Irarragorri como una evidente necesidad de "obtener éxitos deportivos" con relativa inmediatez. No lo vincula solamente a algo económico, que en el caso rojiblanco ve "equilibrado", sino a saber adaptar todos los elementos para alcanzar el objetivo del ascenso.

"El mayor problema del Sporting es el cansancio de la afición tras tantas temporadas en Segunda División. Estamos hablando de una ciudad volcada con su equipo, de una gran masa social que está detrás. Todo eso necesita un incentivo, y eso llega con los éxitos deportivos. Ahí es donde está costando", entiende Luis Carlos Sánchez Martínez. "La clave ahora está en dar con la tecla para que vuelvan estos éxitos, que sí han llegado en Oviedo con el cambio de propiedad. Evidentemente el club sería más rentable en Primera que en Segunda División, pero no creo que en ello (la oportunidad de conseguir dar el salto de categoría) pese más lo económico. Es cierto que el Sporting ha presentado pérdidas en las últimas campañas, pero suele arrojar antes un presupuesto equilibrado. Habría que preguntarse entonces por qué al final de temporada no cumple con esos presupuestos", añade sobre desequilibrios corregidos por Orlegi a través de traspasos o ampliaciones de capital.

Luis Carlos Sánchez Martínez destaca además al fútbol español como uno modelo, en lo económico, que ha devuelto estabilidad a todos los equipos de Primera y Segunda y en el que se inspira el resto de Europa. "El sistema de control económico de LaLiga es un éxito que hay que atribuirle a Javier Tebas. Ha podido tener cosas negativas, pero esto sin duda ha sido muy bueno. La tendencia del resto de Europa es copiar el modelo español y ya lo estamos viendo ya en Inglaterra, donde se ha empezado a adoptar medidas en esa línea. La principal diferencia es que en España el control trata de evitar esas pérdidas antes de que puedan producirse, mientras que en la mayor parte de sistemas europeos se centran en acciones después de consumadas las pérdidas (sanciones económicas o de otro tipo)", detalla.

Luis Carlos Sánchez Martínez hace además un añadido: los equipos de cantera, como el Sporting, suelen contar con mayor flexibilidad y ventajas competitivas, tanto en lo deportivo, como en lo financiero. "El sistema de control económico de LaLiga es muy flexible con apartados como las infraestructuras, la inversión en cantera o el fútbol femenino", apunta. Y va más allá. "La cantera suele ser más barata que los fichajes. Lo hemos visto en el Barcelona en los últimos años, donde los jugadores que venían del filial han salvado al equipo. También tenemos a los equipos vascos, los más saneados del fútbol español. Otra cosa es que en el Sporting hayan dejado de salir futbolistas como Luis Enrique o Abelardo", afirma. "Los aficionados deberían mirar más a las cuentas y menos a la clasificación", defiende Luis Carlos Sánchez Martínez, sin obviar que España va "a la cola de Europa en transparencia en las cuentas. En eso LaLiga debería ser más exigente".

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El Sporting ha dado por cerrada la campaña de abonados con un total de 23.553 aficionados con carné. El dato supone uno de los mejores registros históricos del conjunto rojiblanco a estas alturas de temporada, superando el total de abonados con asiento en El Molinón del pasado curso, y rozando la cifra límite establecida para la campaña actual, situada en 24.000. El club mantiene en estudio abrir en la segunda vuelta una nueva campaña centrada en la segunda vuelta. Esa posibilidad permanece en el aire. A los 23.553 abonados actuales se suman 1.038 de los denominados "socios simpatizantes", seguidores que forman parte oficialmente del Real Sporting sin necesidad de tener un asiento en El Molinón. A esta cifra también hay que sumar el denominado "carné sportinguista yogurín", modalidad pensada para los más pequeños, que cuenta con 559 socios oficiales sin asiento. Si se suman los abonados con asiento, junto a los adheridos al club en sus otras dos iniciativas de "simpatizante" y "yogurín", la cifra alcanza los 25.150 seguidores.