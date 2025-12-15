Irarragorri desvela sus razones para el giro en la cúpula del Sporting: "No hemos logrado el objetivo deportivo, que es ascender"

En una jornada marcada por el aterrizaje en Mareo de José Riestra, Alejandro Irarragorri, presidente de Orlegi Sports, grupo que controla al Sporting de Gijón, ha desgranado los cambios que afectan a la estructura del club, y, además, ha analizado la actualidad de la entidad. “Si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a obtener resultados distintos. El modelo de gestión no es estático, es cambiante. El mundo gira y nosotros tenemos que adecuarnos, mejorar y cambiar. Hemos hecho muchas cosas que estoy seguro empezarán a reflejarse día a día. Una de las más importantes es entender el gran reto que tenemos en dos áreas: la de negocio y la deportiva”.

Análisis de la situación. “Es un club con una circunstancia única en términos de estructura, de infraestructuras y de afición, en la expectativa de lo que la afición percibe y quiere de su equipo. El Sporting es un club de Primera División, aunque hoy esté en Segunda, y eso hace que el reto sea sumamente complicado, porque tiene que cargar con una enorme responsabilidad y con una enorme expectativa generada por la pasión y la responsabilidad que tiene con toda esta comunidad”.

Cambios. “Tal vez no llevamos aquí 120 años, pero desde finales de junio hemos dedicado todo lo que está a nuestro alcance para encontrar herramientas que nutran a este club, no solo para ascender, sino también para permanecer. El fútbol es caprichoso. Podemos discutir durante horas si los jugadores son los mejores, si el equipo se potenció o no, pero creo que hay muchas cosas que se han hecho extraordinariamente bien, como la ejecución de la renovación de Mareo, que pone al Sporting y a Mareo como uno de los lugares fantásticos, no solo por su diseño, sino por su funcionalidad y por lo que se ha logrado construir ahí. Creo que es algo de lo que los accionistas y la gente de Gijón deben sentirse profundamente orgullosos. Las imágenes no hacen justicia a lo que esa obra ha significado y, sobre todo, a lo que va a significar en el futuro, tanto para el fútbol base como para el fútbol profesional del club”.

¿En qué se puede mejorar? “Toda la gente que trabaja todos los días en esta organización tiene una agenda clara y un compromiso muy profundo. Las alianzas que se han construido a nivel comercial hoy están sólidas y prometen mucho hacia el futuro. Entiendo que los goles y los triunfos generan más que las palabras, pero esto no es solo de palabras. Tal vez desde fuera no se alcanza a ver todo lo que se ha construido como fortalezas en distintas áreas, que han hecho posible que en tres años el ingreso del club haya aumentado en un 50%. Como accionistas, estoy seguro de que eso es lo que uno quiere que pase en una empresa”.

Respeto a las críticas. “Como aficionados, tienen toda la razón. No hemos logrado el objetivo deportivo, que es ascender. La Segunda es muy dura. Puedes hacer una gran temporada y aun así no lograrlo. Pero el objetivo de este club tiene que ser ascender y en eso pueden tener certeza de que estamos totalmente enfocados y que lo vamos a seguir estando. Quiero reconocer y empatizar con la frustración de la afición por no haber podido reflejar en la cancha todo lo que se está construyendo fuera de ella, pero también quiero dejar claro todo lo que sí se está generando alrededor del club”.

Proyectos en el club. “Todo el proyecto de los veranos en la academia, la renovación completa de las cabañas y lo que eso va a significar para el Sporting y para la ciudad, por el tipo de jóvenes y niños que van a venir a vivir una experiencia y a generar una derrama económica importante tanto para el club como para la ciudad, empezará a dar frutos que se reflejarán en números y en resultados. Todo esto se ha venido construyendo para hacer más fuerte al Sporting en su realidad actual de Segunda División, con la necesidad real de tener una estructura sólida y potente que nos lleve a ascender, pero también a permanecer”.

David Guerra. “David Guerra es un gran amigo y ha tenido durante tres años y medio la responsabilidad de la presidencia ejecutiva del club. Ha comprendido lo que este club significa y representa. Quiero reconocer su dedicación, su trabajo, su entusiasmo y su capacidad para levantarse, porque no es una responsabilidad fácil. Este proyecto es un proyecto de vida y merece reconocimiento”.

¿Se va a contratar a un director deportivo? “Todos los movimientos realizados son internos. No se valora la llegada de un perfil externo para la parcela deportiva. Este ajuste directivo muestra con claridad hacia dónde vamos y cómo queremos trabajar, de forma más vertical. Vivimos en una constante evolución y creemos que esta alineación es muy poderosa. El límite salarial condiciona mucho en Segunda División. Hemos hecho aumentos de capital, créditos participativos y hemos incrementado los ingresos del club, pero todo eso hay que demostrarlo en la cancha. Creemos que en muchas posiciones tenemos a los jugadores que queremos tener y el gran reto es potenciar al equipo como colectivo”.

¿Qué implica el cambio? “Este cambio no es una pérdida de protagonismo para nadie, sino un refuerzo de la estructura. Caminamos todos en la misma dirección, con una visión común de estabilidad financiera y deportiva. Queremos ascender, pero también generar las condiciones para permanecer. No se contempla vender el club ni desprenderse de futbolistas. Al contrario, el objetivo es fortalecer el equipo y seguir sumando”.

Descontento de la afición. “Entendemos el malestar de parte de la afición y del fondo de animación. Las formas son importantes y tenemos que ser más representativos en la cancha. Nos toca asumir el descontento, pero no dejarnos llevar por él para tomar malas decisiones. No hemos logrado en estas temporadas el gran sueño del ascenso, eso es una realidad, pero también hemos construido bases que nos acercan a ello. A la afición no hay que pedirle, hay que darle”.

Riestra. “Pepe Riestra es socio fundador de Orlegi, un gran apasionado del fútbol, con un conocimiento muy profundo del fútbol mexicano y europeo. Junto a su familia ha construido proyectos desde abajo hasta arriba y ha compartido grandes triunfos y procesos de desarrollo de jugadores y de personas. Tiene una convicción total de lo que debemos hacer para transformar deportivamente al club, y es un honor compartir hoy su nombramiento como presidente ejecutivo del Real Sporting de Gijón”.

Reparto de funciones. “En cuanto a la estructura, este es un refuerzo de lujo por experiencia, currículum y pasión. Pepe tiene que sentarse con David para reorganizar responsabilidades, tanto en la parte de negocio como, especialmente, en la deportiva. Estará muy cerca del primer equipo, de la confección de la plantilla y del día a día, trabajando de la mano con el cuerpo técnico y fortaleciendo toda la estructura de Mareo, la cantera y el Sporting Atlético. David seguirá asumiendo más peso en la parte de negocio, retail, operativa y administrativa, dividiendo claramente las funciones".