La familia de Alfredo Suárez confía en la resolución del caso tras la detención

El vuelco que ha dado la investigación del crimen del ebanista gijonés Alfredo Suárez, asesinado de un golpe en la cabeza el 11 de noviembre de 2010, hace siete años y medio, hace confiar a la familia de la víctima en una pronta resolución del caso, aunque la Policía no les ha comunicado por el momento ningún cambio. La Policía detuvo la semana pasada a una persona en relación a este crimen y el Juzgado que instruye la investigación ordenó su ingreso en prisión, tras interrogarla. El encarcelamiento se produjo el pasado viernes. La Policía mantiene un mutismo absoluto sobre este asunto, debido a que aún persiste el secreto de sumario.

El crimen de Alfredo Suárez era "una espina clavada" para la Policía ovetense. A los familiares del ebanista les constaba que los agentes no habían dejado de investigar este asunto y que policías especializados de homicidios habían acudido desde Madrid para aclarar este oscuro crimen.

El día de los hechos, el negocio Brico Cook cerró a la hora de comer. La otra empleada del local se marchó a almorzar fuera, mientras en el interior se quedó Alfredo Suárez, como solía, dejando, no obstante, la puerta del local abierta. Cuando la mujer regresó a las tres de la tarde encontró el cadáver del ebanista en un charco de sangre. Había recibido al menos un golpe en la cabeza con un objeto romo. Como primera hipótesis se planteó que el crimen era el resultado de un robo que había salido mal. Al asesinado le faltaba la cartera, en la que llevaba la documentación, así como unos 30 o 40 euros.

Sin embargo, algo no cuadraba, puesto que junto al cadáver se encontraron dos relojes que el autor o autores del asesinato no se habían llevado. Todo apuntaba a que los implicados no estaban fichados por la Policía, por tanto, no eran profesionales. Por el momento, se desconoce qué tipo de relación tenía la persona detenida con el asesinado.