Así funcionaba la trama de tráfico de menores de Marruecos

La llegada masiva de menores marroquíes no acompañados a un centro de menores de Oviedo (uno de los mayores de Asturias) levantó el verano pasado las sospechas de la Policía Nacional, que se puso en contacto con los responsables de la instalación y abrió una investigación que concluyó hace días con la detención de 28 personas en toda España, cinco de ellas en Oviedo y dos en Gijón, y el desmantelamiento de dos redes de tráfico y secuestro de menores marroquíes.

La metodología consistía en que una mujer, trabajadora de un centro de menores de Oviedo, contactaba con las familias de su pueblo, una pequeña localidad marroquí cercana al Sahara y les decía que en Asturias se vivía muy bien. Les convencía para que a través de una organización mandasen a sus hijos a la Península y una vez en territorio español la banda los trasladaba a Asturias, donde otro trabajador del centro de menores de Oviedo se encargaba de introducirlos en la red de acogida de menores no acompañados que tiene el Principado. Tanto la mujer como el hombre fueron detenidos hace mes y medio en Oviedo. En la misma operación se detuvo a otras personas, tres más en Oviedo y dos en Gijón que eran los responsables de la organización en Asturias y que no tenían vinculación laboral con los centros de acogida. Al registrar el domicilio de la mujer, la Policía encontró a uno de los menores que hacía tareas domésticas "cercanas al servilismo". Fuentes cercanas a la investigación explicaron que el cabecilla de la banda era uno de los detenidos en Gijón, un hombre con trabajo, casado y asentado en Asturias desde hace años. Al parecer él mismo había llegado al Principado como menor no acompañado. La Policía ha confirmado que era el encargado de distribuir a los menores que la red traía a la región de Asturias. En total en toda España se pudieron introducir cientos de menores.

El hombre detenido en Oviedo trabajaba desde hace años como traductor para distintas entidades relacionadas con menores marroquíes que llegaban a Asturias. Incluso llegó a trabajar para el Principado cuando la Administración regional gestionaba la unidad de primera acogida de menores no acompañados en el centro materno infantil del Parque de Invierno. Su experiencia le había granjeado la confianza de las organizaciones que trabajan con menores. Nada más ser detenido, hace mes y medio, fue despedido de su trabajo junto a su compañera. Los dos permanecen en libertad provisional. Las organizaciones que gestionan el centro de menores en el que trabajaban los detenidos pidieron ayer que se velase por la seguridad de los chicos y explicaron que desconocían por completo las actividades de estas personas.

Para llegar a España, los menores cruzaban la frontera de manera clandestina mediante diversos métodos, principalmente en patera, por lo que pagaban entre 1.500 y 2.000 euros. En el caso de utilizar barcos pesqueros, el precio era de 2.000 y 3.000 euros. Para el traslado en motos de agua la cantidad ascendía a los 5.000 euros, y el uso de vehículos o camiones por puestos fronterizos como Ceuta y Melilla se pagaba con 2.500 euros. Finalmente el cruce con documentación de una tercera persona con cierto parecido físico rondaba los 5.000 y 6.000 euros. Si hacía mal tiempo se llegaba a pagar hasta 8.000 euros por menor.

Una vez que los menores llegaban a España, eran trasladados a Castellón, Barcelona, Oviedo y Bilbao, donde se les ofrecía alojamiento y las indicaciones oportunas para que dijesen a la Policía que eran menores de edad. Esto les permitía ser trasladados a los centros de acogida donde eran controlados y se les gestionaba su documentación.

Tras esta primera fase de la operación destapada en Oviedo, fueron detenidas un total de 22 personas: Madrid (1), Oviedo (5), Gijón (2), Castellón (4), Algeciras (1), Zamora (3), Barcelona (3), Lérida (1), Bilbao (1) y Murcia (1). Entre ellos se encontraban los encargados de organizar las pateras, quienes gestionaban los traslados en España de los menores, los que los alojaban previamente al ingreso en los centros de menores, así como a los encargados de gestionar su documentación.