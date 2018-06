La madre de Rebeca Rodríguez reclama justicia cinco años después de su muerte

Pasaron cinco años, pero la herida sigue abierta. La madre de la joven asturiana Rebeca Rodríguez Artime, fallecida el 28 de junio de 2013 en un accidente de tráfico cuando se dirigía por la carretera a las fiestas de San Pedro, en Antromero, recordaba ayer en las redes sociales aquel suceso con un texto desgarrador; el día en que cambió radicalmente la vida de toda la familia.

"Cuando mis fuerzas se apagan eres como una ráfaga de aire, la que me levanta hacia arriba para seguir, cuando mis ojos se llena de lágrimas y bajan por todo mi rostro tú eres quién me limpia mis lágrimas y a través de esa foto que me regalaste, donde estamos las dos, la lleno de abrazos y me calma. Tú eres el ángel que nos protege, la estrella que nos ilumina, la noche que nos cuida, el día que nos calma".

Toda una carga poética y llena de sentimiento, pero junto a ella la reivindicación de justicia: "A las once y cuarto de la noche, hace cinco años, un loco de la carretera, un hijo de puta, sube a la acera y te atropella. Todo está en mi mente, todo rodeado de ambulancias, médicos, gente, Guardia Civil y tú, mi pequeña, tumbada en la acera, llena de aparatos, rodeada de médicos... qué injusto es todo, qué dolor más grande", recuerda la madre de Rebeca Rodríguez, que contaba con 18 años de edad.

Su familia lleva tras de sí un calvario de sentencias judiciales. El caso llegó incluso al Supremo después de que la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias absolviera al único acusado en este suceso: el conductor al que tampoco el tribunal de primera instancia, el Juzgado de lo penal número 1 de Gijón, quiso condenar. Los jueces rechazaron entonces que el reo fuera responsable de lo sucedido.

Todo fue motivado, según el tribunal, por una pérdida de control del vehículo como consecuencia de un sobreinflado de las ruedas del coche, una cuestión que el acusado alegó desconocer y que (según los jueces) le impidió frenar a tiempo llevándose por delante la vida de la joven Rebeca. Y todo a pesar de que el propio acusado reconoció ante el tribunal que superaba el límite de velocidad permitido.

"Llevamos cinco años luchando por una justicia decente, aún seguimos, pero Dios me libre de que me lo tropiece por algún sitio. Mientras a ti, mi princesa, te arrebataron la vida, ese loco sigue disfrutando de la vida. Pero todo llegará", confía la madre de Rebeca enviándole además un mensaje a su hija.

"Quiero decirte que te quiero con locura, que sigues en nuestro corazón, cada segundo de nuestros días pensamos en ti, tú, que desde ahí arriba todo lo ves, eres quien nos ayuda a seguir día a día, te echamos muchísimo de menos", afirma la madre asturiana.

"Esta herida es tan grave que el tiempo no la cura", finaliza la carta a su hija "eterna".