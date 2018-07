Detenido tras trepar desnudo al ala de un avión y simular tener sexo con una ventanilla

Un joven ha sido detenido tras trepar al ala de un avión y simular tener sexo con una de las ventanillas. El joven se habría colado en el aeropuerto y habría hecho un 'striptease' a lo largo de la pista de aterrizaje hasta quedarse en ropa interior, según recoge hoy el diario The Independent en su versión digital.



Según la policía, Jhryin Jones, de 19 años, se habría colado en el aeropuerto internacional de Atlanta Estados Unidos, trepando la valla que delimita el complejo. El hombre habría trepado al ala de un vuelo recién llegado de Miami y habría golpeado sus genitales contra la ventanilla mientras los pasajeros aún en el interior observaban atónitos la escena.



La imagen fue grabada y difundida por varios usuarios de redes sociales. Al joven se atribuyen delitos de indecencia pública, obstrucción a la justicia y acceso a un área restringida. El incidente no afectó al buen funcionamiento del aeropuerto Hartfield-Jackson de Atlanta.





Naked dude on the Runway at Atlanta Airport pic.twitter.com/yvco2XeMrN